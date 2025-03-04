БЕСПРЕДЕЛ? Жители поселка вынуждены платить огромные суммы за отопление, а власти лишь разводят руками

В поселке Мярья, расположенном рядом с Тарту, активно строятся новые многоквартирные дома, ожидающие заселения. Сейчас здесь проживает около 500 человек. Мярья считается привлекательным местом для жизни: он входит в состав Тарту, находится всего в нескольких километрах от центра, имеет удобное транспортное сообщение, современные велосипедные и пешеходные дорожки. На первый взгляд, все кажется идеальным. Однако уже много лет жители поселка сталкиваются с серьезной проблемой - одним из самых высоких тарифов на отопление в Эстонии.