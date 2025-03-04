БЕСПРЕДЕЛ? Жители поселка вынуждены платить огромные суммы за отопление, а власти лишь разводят руками

В поселке Мярья, расположенном рядом с Тарту, активно строятся новые многоквартирные дома, ожидающие заселения. Сейчас здесь проживает около 500 человек. Мярья считается привлекательным местом для жизни: он входит в состав Тарту, находится всего в нескольких километрах от центра, имеет удобное транспортное сообщение, современные велосипедные и пешеходные дорожки. На первый взгляд, все кажется идеальным. Однако уже много лет жители поселка сталкиваются с серьезной проблемой - одним из самых высоких тарифов на отопление в Эстонии.
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Хотя после административной реформы жители Мярья формально считаются тартусцами, поселок включен в отдельную зону централизованного теплоснабжения, где тариф составляет 152,75 евро за мегаватт-час. В то же время жители центральной части Тарту платят за такое же количество тепла 71,94 евро. Стоит отметить, что предельный тариф на централизованное отопление в Тарту выше, чем фактически оплачиваемый жителями, и поставщик услуги Gren Eesti AS мог бы установить более высокую цену.