ПЕРСОНА Главный идеолог трампистов добивается уничтожения американской демократии

На торжествах по случаю инаугурации президента Трампа 20 января среди высокопоставленных гостей, общавшихся с технологическими миллиардерами, можно было заметить мужчину с длинными волосами, пожимавшего руки членам новой администрации. Ранее неизвестное лицо в Вашингтоне оказалось программистом, блогером и идеологом так называемого «темного просвещения» Кёртисом Ярвиным - неофициальным почетным гостем коронационного бала Трампа, сообщает Politico.

Начавший свою деятельность 20 лет назад в блогосфере как правый реакционер, Ярвин сегодня пользуется поддержкой ряда влиятельных представителей так называемого нового правого движения. Среди них - Вэнс, который открыто признавал влияние Ярвина на свои взгляды, близкий к Трампу венчурный капиталист Марк Андриссен, бывший советник Трампа Стив Бэннон, а также Майкл Антон, назначенный директором по политическому планированию в Госдепартаменте во второй администрации Трампа.