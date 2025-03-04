Через миллиардера Питера Тиля и вице-президента Джей Ди Вэнса влияние ультраправого реакционера Кёртиса Ярвина дошло до Белого дома Дональда Трампа. Его программа предусматривает полную перестройку политической системы США и предоставление России свободы действий в Европе.
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ПЕРСОНА ⟩ Главный идеолог трампистов добивается уничтожения американской демократии
На торжествах по случаю инаугурации президента Трампа 20 января среди высокопоставленных гостей, общавшихся с технологическими миллиардерами, можно было заметить мужчину с длинными волосами, пожимавшего руки членам новой администрации. Ранее неизвестное лицо в Вашингтоне оказалось программистом, блогером и идеологом так называемого «темного просвещения» Кёртисом Ярвиным - неофициальным почетным гостем коронационного бала Трампа, сообщает Politico.