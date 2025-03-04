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ПЕРСОНА Главный идеолог трампистов добивается уничтожения американской демократии

Перевод: Сергей Светлов
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Публикация Белого дома в X с изображением Дональда Трампа в короне и надписью «Слава королю». По словам Кёртиса Ярвина, у Трампа есть так называемая «энергия короля», необходимая для воплощения его видения государственного устройства.
Публикация Белого дома в X с изображением Дональда Трампа в короне и надписью «Слава королю». По словам Кёртиса Ярвина, у Трампа есть так называемая «энергия короля», необходимая для воплощения его видения государственного устройства. Фото: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/Scanpix

Через миллиардера Питера Тиля и вице-президента Джей Ди Вэнса влияние ультраправого реакционера Кёртиса Ярвина дошло до Белого дома Дональда Трампа. Его программа предусматривает полную перестройку политической системы США и предоставление России свободы действий в Европе.

На торжествах по случаю инаугурации президента Трампа 20 января среди высокопоставленных гостей, общавшихся с технологическими миллиардерами, можно было заметить мужчину с длинными волосами, пожимавшего руки членам новой администрации. Ранее неизвестное лицо в Вашингтоне оказалось программистом, блогером и идеологом так называемого «темного просвещения» Кёртисом Ярвиным - неофициальным почетным гостем коронационного бала Трампа, сообщает Politico.

Начавший свою деятельность 20 лет назад в блогосфере как правый реакционер, Ярвин сегодня пользуется поддержкой ряда влиятельных представителей так называемого нового правого движения. Среди них - Вэнс, который открыто признавал влияние Ярвина на свои взгляды, близкий к Трампу венчурный капиталист Марк Андриссен, бывший советник Трампа Стив Бэннон, а также Майкл Антон, назначенный директором по политическому планированию в Госдепартаменте во второй администрации Трампа.

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