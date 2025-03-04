Фон дер Ляйен представила оборонный план Европы на 800 миллиардов евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представила план из пяти пунктов, направленный на мобилизацию около 800 миллиардов евро для укрепления обороны Европы и оказания Украине немедленной военной поддержки после приостановки помощи со стороны Вашингтона.