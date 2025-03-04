Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня представила план из пяти пунктов, направленный на мобилизацию около 800 миллиардов евро для укрепления обороны Европы и оказания Украине немедленной военной поддержки после приостановки помощи со стороны Вашингтона.
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Фон дер Ляйен представила оборонный план Европы на 800 миллиардов евро
Фон дер Ляйен отметила, что программа ReArm Europe позволит мобилизовать около 800 миллиардов евро на оборонные расходы ради безопасности и устойчивости Европы.