БОРИС ТУХ Визиты мстительной дамы и изворотливого проходимца

Во всех постановках Голомазова яркая и уверенная режиссура сочетается еще с одним достоинством: умением подать на блюдечке актера, дать ему возможность не только лучшие свои черты показать, но и проявиться с неожиданной стороны. Спектакль начинается с появления очень сердитой г-жи Пернель. Сухонькая старушонка вертит пожарную сирену (пожарный инвентарь в спектакле появится еще раз, когда Оргон направит на Дорину огнетушитель, чтобы прекратить ее пламенные речи). На вой сирены из всех дверей появляются домочадцы в одинаковых халатах, старуха клеймит их, в самых сильных местах своего монолога подпрыгивая с нежданной прытью и заставляя подпрыгивать всех вокруг. Что за актриса? – недоумевал я. Оказалось – Екатерина Фролова, так самозабвенно сыгравшая в «Да здравствует королева, виват!» нежную, страстную и безрассудно отважную Марию Стюарт.

Здесь каждая роль – загляденье. Дорина (Татьяна Лукашенкова), дама суровая и изобретательная, секретарша Оргона и домоправительница, которая привыкла наводить в семействе мир и порядок – да явился этот мерзавец Тартюф – и все стало с ног на голову. Либеральный болтун Клеант (Игорь Чернявский), скорее всего недавно вышедший на пенсию профессор культурологии, не избавившийся от привычки сеять на каждом шагу относительно разумное и вечное, но уж точно – доброе. Сын Оргона Дамис (Дмитрий Егоров) так же, как и Клеант, за все хорошее, против всего плохого, но по молодости лет и вере в то, что добро должно быть с кулаками, этот верзила не понимает, когда стоит промолчать. Красавица Эльмира (Вероника Плотникова) – ей явно скучно, и она охотно пофлиртовала бы с кем-нибудь, но, во-первых, не с кем, а во-вторых, супружеская верность превыше всего. Даже молодые влюбленные – роли во всех постановках откровенно служебные – дочь Оргона Мариана (Юлия Бернгардт) и ее жених Валер (Константин Никулин) наделены живыми характерами. Даже судебный исполнитель Лоайяль, роль которого невелика, запоминается: он буквально порхает на сцене и с обворожительной улыбкой изгоняет семью Оргона из их жилища.