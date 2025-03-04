Министерство внутренних дел Эстонии запросило перенос десяти миллионов евро из бюджета 2024 года на 2025 год. Половина этой суммы связана с остатком бюджета, выделенного на строительство восточной границы.
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Задержки с тендерами ⟩ На строительство границы не использовали выделенные пять миллионов
Переносимые средства - это деньги, которые государство не успевает потратить в течение финансового года и которые затем переносятся на следующий год, а при необходимости и дальше. В условиях ограниченного бюджета эта тема становится все более актуальной.