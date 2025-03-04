Задержки с тендерами На строительство границы не использовали выделенные пять миллионов

Переносимые средства - это деньги, которые государство не успевает потратить в течение финансового года и которые затем переносятся на следующий год, а при необходимости и дальше. В условиях ограниченного бюджета эта тема становится все более актуальной.

Летом стало известно, что в государственном бюджете 2023 года осталось неиспользованными более двух миллиардов евро, а Министерство финансов прогнозировало, что в 2024 году эта сумма может быть такой же. Министр финансов Юрген Лиги в декабре заявил ERR, что решение правительства Юри Ратаса об отмене лимита на переносимые расходы следует пересмотреть, так как именно оно привело к таким крупным остаткам в бюджете.