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Задержки с тендерами На строительство границы не использовали выделенные пять миллионов

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Восточная граница. Фото иллюстративное.
Восточная граница. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Министерство внутренних дел Эстонии запросило перенос десяти миллионов евро из бюджета 2024 года на 2025 год. Половина этой суммы связана с остатком бюджета, выделенного на строительство восточной границы.

Переносимые средства - это деньги, которые государство не успевает потратить в течение финансового года и которые затем переносятся на следующий год, а при необходимости и дальше. В условиях ограниченного бюджета эта тема становится все более актуальной.

Летом стало известно, что в государственном бюджете 2023 года осталось неиспользованными более двух миллиардов евро, а Министерство финансов прогнозировало, что в 2024 году эта сумма может быть такой же. Министр финансов Юрген Лиги в декабре заявил ERR, что решение правительства Юри Ратаса об отмене лимита на переносимые расходы следует пересмотреть, так как именно оно привело к таким крупным остаткам в бюджете.

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