В то время как мужчины при смене работы хотят зарабатывать 2500 евро, медианные ожидания женщин по чистой зарплате на 500 евро ниже - 2000 евро, свидетельствуют результаты опроса почти 7000 участников, проведенного Агентством по исследованию зарплат (Palgainfo Agentuur) и порталом по трудоустройству CVKeskus.ee.
Исследование: при смене работы мужчины хотят получать на 500 евро больше, чем женщины
Исследование показывает, что ожидания женщин в отношении оплаты труда ниже, чем у мужчин, во всех профессиональных группах и на всех уровнях образования. Однако наибольшие различия наблюдаются в группах управленческих и профессиональных профессий, где у опрошенных работников существенно различаются профессии - женщины чаще работают в сфере образования и здравоохранения, а мужчины - в сфере ИКТ.
Именно представители профессий в сфере ИКТ имеют самые высокие зарплатные ожидания: медианная чистая зарплата при смене работы составляет 3500 евро для мужчин и 2900 евро для женщин. С другой стороны, 14 процентов всех опрошенных мужчин работают в сфере ИКТ, но только пять процентов женщин.
Зарплатные ожидания также выше в сфере управления и консалтинга, анализа и развития, а также юриспруденции. Почти каждый пятый, или 19 процентов, эстонских мужчин работают на должностях с самыми высокими ожиданиями по зарплате, а среди женщин таковых насчитывается только восемь процентов.
Для сравнения, три профессии с самой низкой ожидаемой чистой заработной платой - это уборка и чистка, услуги размещения и питания с медианной чистой ожидаемой заработной платой в 1500 евро, а также социальная работа и уход с медианной ожидаемой заработной платой в 1800 евро.
Почти каждая десятая женщина, или девять процентов опрошенных, работала занимала такую должность, в то время как среди мужчин таких было всего четыре процента. Почти каждая вторая женщина, или 47%, работала в десятке профессий с самыми низкими ожидаемыми зарплатами, в то время как мужчин в этих профессиях было почти вдвое больше, или 22%.
Заработная плата женщин и мужчин и их ожидания в отношении заработной платы наиболее схожи в возрастной группе 55+, где уровень заработной платы ниже, чем в других возрастных группах.
Медианная чистая заработная плата женщин в различных профессиях, участвовавших в исследовании, была на 353 евро ниже, чем у мужчин, что несколько меньше, чем разница в ожидаемой заработной плате.
Несмотря на то, что женщины зарабатывают значительно меньше мужчин, между ними и мужчинами нет разницы в оценках своих доходов. Более половины мужчин и женщин, 56 процентов, оценивают свой доход как средний, 22 процента - как хороший или очень хороший, и столько же - как плохой.
Женщины, оценившие свой уровень жизни как средний, зарабатывали 1585 евро, в то время как мужчины зарабатывали на 385 евро больше, или 1970 евро. Чистая заработная плата женщин, испытывающих сложности, составила чуть более 1250 евро, тогда как у мужчин ее размер превысил 1500 евро. Женщины, благосостояние которых находится на высоком уровне, зарабатывали чистыми в среднем 2226 евро, тогда как мужчины - около 2800 евро.
Женщины несколько чаще недовольны своей зарплатой - 45%. Среди мужчин таковых насчитывается 40% мужчин. Тридцать процентов женщин и 35 процентов мужчин удовлетворены своей зарплатой.
По пятибалльной шкале удовлетворенность оплатой труда у женщин составила 2,76, а у мужчин - 2,88. В то же время между мужчинами и женщинами нет большой разницы в оценке репутации работодателя: более пятой части, или 21%, как мужчин, так и женщин оценили репутацию работодателя как очень хорошую. Двадцать пять процентов женщин и 24 процента мужчин с большой вероятностью порекомендовали бы своего работодателя.
Хотя средняя удовлетворенность женщин оплатой труда ниже, чем у мужчин, менее пятой части из них активно ищут работу - 18%, а 19% не ищут ее вообще. Напротив, почти четверть мужчин (22 %) активно ищут работу, 66% следят за предложениями о работе или готовы их принять, а чуть более десятой части (13%) вообще не ищут работу.
Женщины чувствуют себя более неуверенно, чем мужчины, при поиске новой работы. Респондентам
было предложено оценить, насколько уверенно они чувствуют себя на рынке труда. Под уверенностью понималась уверенность в сохранении текущей работы, в поиске новой работы, а также в том, чтобы договориться о своих предпочтениях в отношении условий труда и заработной платы.
В то время как 60 процентов женщин и мужчин уверены в своей нынешней работе, более трети (34 процента) женщин чувствуют себя неуверенно при поиске новой работы, по сравнению с четвертью (25 процентов) мужчин. В то же время 31 процент женщин и 39 процентов мужчин уверены в возможности найти новую работу.
Несмотря на разрыв в оплате труда и неуверенность в смене работы, женщины в среднем более удовлетворены своей жизнью, чем мужчины - по пятибалльной шкале женщины, работающие по найму, оценили свою удовлетворенность жизнью в среднем на 3,47 балла, в то время как мужчины - на 3,37.
Дважды в год Агентством по исследованию зарплат и портал вакансий CVKeskus.ee организуют опросы работодателей и работников, чтобы выяснить их мнение об изменениях в оплате труда, поведении на рынке труда, удовлетворенности и мотивации работников.
В опросе работников и соискателей приняли участие 6670 человек. Партнером опроса выступила компания Elisa Estonia, пропагандирующая современные формы работы.