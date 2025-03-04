Исследование: при смене работы мужчины хотят получать на 500 евро больше, чем женщины

Заработная плата женщин и мужчин и их ожидания в отношении заработной платы наиболее схожи в возрастной группе 55+, где уровень заработной платы ниже, чем в других возрастных группах.

Медианная чистая заработная плата женщин в различных профессиях, участвовавших в исследовании, была на 353 евро ниже, чем у мужчин, что несколько меньше, чем разница в ожидаемой заработной плате.

Несмотря на то, что женщины зарабатывают значительно меньше мужчин, между ними и мужчинами нет разницы в оценках своих доходов. Более половины мужчин и женщин, 56 процентов, оценивают свой доход как средний, 22 процента - как хороший или очень хороший, и столько же - как плохой.

Женщины, оценившие свой уровень жизни как средний, зарабатывали 1585 евро, в то время как мужчины зарабатывали на 385 евро больше, или 1970 евро. Чистая заработная плата женщин, испытывающих сложности, составила чуть более 1250 евро, тогда как у мужчин ее размер превысил 1500 евро. Женщины, благосостояние которых находится на высоком уровне, зарабатывали чистыми в среднем 2226 евро, тогда как мужчины - около 2800 евро.

Женщины несколько чаще недовольны своей зарплатой - 45%. Среди мужчин таковых насчитывается 40% мужчин. Тридцать процентов женщин и 35 процентов мужчин удовлетворены своей зарплатой.