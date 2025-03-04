Экономист и эксперт в «Европейском центре анализа и стратегий» (CASE) Андрей Мовчан, анализируя происходящее между Киевом и Вашингтоном, посмотрел на этот кризис отношений с точки зрения бизнеса и выразил несогласие с тем, что война - это не игра в карты. В интервью Rus.Postimees аналитик указал на ключевых игроков самой страшной войны в Европе после Второй мировой, на их желания и возможности.
Этот разговор с экспертом, который отказался от гражданства РФ из-за войны, состоялся днем в понедельник, 3 марта, еще до того, как Дональд Трамп остановил военную помощь Украине.