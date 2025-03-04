Генерал Мартин Херем говорит, что ему, как курильщику, трудно слышать, когда кто-то все время говорит о раке легких. Пусть прекратят это. Он хочет спокойно курить и наслаждаться жизнью. Почему это он заболеет раком? Это другие люди заболевают. То же самое и с угрозой войны: ее гораздо удобнее игнорировать.

Мы живем сейчас в том же духе, что и в 1939 году: произносим речи, говорим о том, какие мы красивые и умные, но не вкладываем деньги в национальную оборону. Чуть более полугода назад генерал Херем ушел в отставку, поскольку, по его словам, ему не удалось убедить политиков действовать.

В настоящее время он проводит дни, консультируя предприятия оборонной промышленности, путешествуя по воюющей Украине, помогая зятю строить дом и воспитывая внуков. Мы встретились с ним в Ярваканди, где уже более полувека его жилищем является жилой дом из силикатного кирпича.