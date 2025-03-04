Таллиннская городская управа направила в городское собрание проект постановления, согласно которому с 1 апреля 2025 года плата за место в муниципальных детских садах будет снижена.
Таллинн снизит плату за место в детском саду
В соответствии с новым порядком, плата за место в муниципальном детском саду составит для родителей 50 евро в месяц, а в саду с бассейном - 56 евро. В настоящее время эти суммы равны 71,25 евро и 78,26 евро в месяц соответственно.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что это важный шаг в поддержке семей в сложное время и в создании более доступных условий для качественного дошкольного образования. «Это четкий сигнал, что Таллинн заботится о каждом ребенке и каждой семье. Наша цель - максимально приблизиться к тому, чтобы у всех детей в столице, независимо от финансового положения семьи, были бы равные возможности», - сказал он.
При этом меры поддержки, по словам вице-мэра, должны учитывать реальные потребности. «Поэтому от платы за детский сад освобождены семьи с низким доходом, многодетные семьи и дети с особыми образовательными потребностями. Остальные семьи продолжат вносить плату, но уже в уменьшенном размере», - пояснил он.
Яшин добавил, что важно сохранить поддержку и для детей, которые посещают частные детские сады и ясли. «Эти учреждения - часть образовательной сети Таллинна. В городском бюджете на 2025 год предусмотрена компенсация, которая покроет снижение платы, чтобы это не сказалось на финансировании детских садов».
По состоянию на конец февраля 2025 года муниципальные детские сады в столице посещают 19 764 ребенка. Почти треть из них, 6443 ребенка, освобождены от платы за место. Освобождение предоставлено семьям с низким доходом, многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим детей с особыми образовательными потребностями.
Плата за место в детском саду больше не будет привязана к минимальной заработной плате, а станет фиксированной суммой. Это создаст семьям больше ясности и поможет лучше планировать свои расходы. Кроме того, поддержка детей, посещающих частные детские сады, сохранится на прежнем уровне и составит 71,25 евро в месяц на ребенка. Это позволяет сохранить услугу доступной и качественной для тех, кто предпочел частный детский сад муниципальному.
Дополнительные расходы, связанные со снижением платы, уже заложены в бюджет Таллинна на 2025 год. По предварительным оценкам, эта мера обойдется городу в 2,4 миллиона евро в 2025 году и примерно в 3,2 миллиона евро в год, начиная с 2026 года.
Решение о снижении платы за место в детском саду вступит в силу после утверждения в Таллиннском горсобрании.