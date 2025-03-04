Таллинн снизит плату за место в детском саду

В соответствии с новым порядком, плата за место в муниципальном детском саду составит для родителей 50 евро в месяц, а в саду с бассейном - 56 евро. В настоящее время эти суммы равны 71,25 евро и 78,26 евро в месяц соответственно.

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул, что это важный шаг в поддержке семей в сложное время и в создании более доступных условий для качественного дошкольного образования. «Это четкий сигнал, что Таллинн заботится о каждом ребенке и каждой семье. Наша цель - максимально приблизиться к тому, чтобы у всех детей в столице, независимо от финансового положения семьи, были бы равные возможности», - сказал он.

При этом меры поддержки, по словам вице-мэра, должны учитывать реальные потребности. «Поэтому от платы за детский сад освобождены семьи с низким доходом, многодетные семьи и дети с особыми образовательными потребностями. Остальные семьи продолжат вносить плату, но уже в уменьшенном размере», - пояснил он.

Яшин добавил, что важно сохранить поддержку и для детей, которые посещают частные детские сады и ясли. «Эти учреждения - часть образовательной сети Таллинна. В городском бюджете на 2025 год предусмотрена компенсация, которая покроет снижение платы, чтобы это не сказалось на финансировании детских садов».