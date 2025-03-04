Международная компания Optimove, занимающаяся разработкой маркетингового программного обеспечения, подписала соглашение о покупке эстонского стартапа Adact, который специализируется на разработке игровых маркетинговых инструментов (викторины, лотереи, мини-игры для привлечения клиентов).
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Крупная сделка: международная технологическая компания покупает эстонский стартап
После завершения сделки разработанная в Эстонии платформа Adact останется доступной для клиентов и будет интегрирована в широкий портфель маркетинговых инструментов Optimove.