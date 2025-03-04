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Крупная сделка: международная технологическая компания покупает эстонский стартап

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Калев Кярпук.
Калев Кярпук. Фото: Adact.me

Международная компания Optimove, занимающаяся разработкой маркетингового программного обеспечения, подписала соглашение о покупке эстонского стартапа Adact, который специализируется на разработке игровых маркетинговых инструментов (викторины, лотереи, мини-игры для привлечения клиентов).

После завершения сделки разработанная в Эстонии платформа Adact останется доступной для клиентов и будет интегрирована в широкий портфель маркетинговых инструментов Optimove.

Кроме того, в Таллинне откроется центр разработки Optimove.

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