Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 3 марта опустилась до 2,331%, пишет Rus.ERR.
Шестимесячный Euribor опустился до многолетнего минимума
Это самый низкий показатель с 21 ноября 2022 года.
По свежей оценке эстонских банковских аналитиков, в этом году Euribor сроком на полгода опустится до 2%.
На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.