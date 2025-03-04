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Шестимесячный Euribor опустился до многолетнего минимума

Редактор: rus.postimees.ee
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Падение Euribor будет стимулировать как кредитный рынок, так и экономику в целом.
Падение Euribor будет стимулировать как кредитный рынок, так и экономику в целом. Фото: Mihkel Maripuu

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 3 марта опустилась до 2,331%, пишет Rus.ERR.

Это самый низкий показатель с 21 ноября 2022 года.

По свежей оценке эстонских банковских аналитиков, в этом году Euribor сроком на полгода опустится до 2%.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

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