Против решения Департамента социального страхования прекратить в ряде случаев выплату пособий опекунам детей выступили не только сами опекуны – на их сторону встали и канцлер юстиции, и административный суд.
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Канцлер юстиции: департамент превысил полномочия, дети незаконно остались без пособий
Канцлер юстиции Юлле Мадизе рассмотрела обращение, где речь шла о том, имеет ли право Департамент социального страхования не выплачивать пособие на ребёнка, если суд лишил его родителей права опеки или временно его приостановил, назначив опекуна.