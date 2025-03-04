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Канцлер юстиции: департамент превысил полномочия, дети незаконно остались без пособий

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

Против решения Департамента социального страхования прекратить в ряде случаев выплату пособий опекунам детей выступили не только сами опекуны – на их сторону встали и канцлер юстиции, и административный суд.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе рассмотрела обращение, где речь шла о том, имеет ли право Департамент социального страхования не выплачивать пособие на ребёнка, если суд лишил его родителей права опеки или временно его приостановил, назначив опекуна.

Департамент социального страхования в прошлом году пересмотрел принципы выплаты пособий и изменил свою практику.

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