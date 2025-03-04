Ультиматумы, шантаж и непредсказуемость Трампа. Как Украине на это реагировать

Перекрывая эти поставки, Дональд Трамп не просто «наказывает» строптивого Владимира Зеленского — он своими руками прикладывается к разрушению украинских городов, смертям украинских граждан, за которых он так переживает в каждой своей речи о том, как он стремится принести мир. И это очевидно каждому в Украине.

Разрушенный фасад здания в Одессе Фото: Getty Images

Но, говорят наблюдатели, серьезно сказываться остановка поставок в Украину на ситуации «на земле» начнет позже — через несколько недель или месяцев. Поэтому, возможно, рано посыпать голову пеплом. Может, за это время как-то оно «разрулится». В конце концов, все, что поставлено на паузу, может быть с этой паузы снято.

Но самое тревожное в этой ситуации — это то, что за шквалом информационных сообщений по этому поводу невозможно спрогнозировать, что будет дальше.

Американцы говорят, что у Зеленского есть возможность «откатить» кризис в отношениях Украины с Белым домом. Но что для этого нужно сделать: извиниться на камеру, согласиться с «планом Трампа», то есть с объявлением перемирия без любых гарантий невозобновления войны в будущем, назначить специального переговорщика с Вашингтоном, приехать в Белый дом в костюме и подписать многострадальное соглашение о редкоземельных металлах — не совсем понятно.

Наконец, есть ли связь между решением о приостановке американских поставок и свежим твитом Илона Маска о том, что Владимир Зеленский должен уйти со своего поста?

А, может, Зеленский будет оставаться «при своих» — ведь он уже заявил, что извиняться ему не за что, но он готов возобновить конструктивные отношения с Вашингтоном во имя скорейшего установления мира в Украине в любой момент?

В свете последних событий кажется, что любое развитие этого сюжета не станет для украинцев неожиданностью. На этом фоне стоицизм украинской власти, которая до сих пор не прокомментировала утренние новости из Вашингтона, вызывает даже какое-то уважение.