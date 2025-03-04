Дональд Трамп снова давит на Украину: президент США распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не продемонстрирует «приверженность миру».
Ультиматумы, шантаж и непредсказуемость Трампа. Как Украине на это реагировать
Уже которое утро украинцы начинают с проверки новостных лент: что сказал (или, что еще хуже, сделал) Трамп, пока они спали. Вторник ошеломил их известием о приостановке Дональдом Трампом всей американской военной помощи Украине.
Нельзя сказать, что это решение президента США стало таким уж сюрпризом. Еще во время американской избирательной кампании вероятный подход Трампа к решению «украинской проблемы» описывался именно так: усаживать Киев за стол переговоров под угрозой того, что военные поставки будут прекращены. (Вторая часть этого подхода звучала как «усаживать Москву за стол под угрозой того, что Киев получит от Вашингтона всё и даже больше», но сейчас не об этом).
То есть, по идее, к чему-то подобному украинцы должны были быть готовы. Но что совершенно точно стало для них неожиданностью, так это то, что это «принуждение к миру» на условиях Трампа (или, говорят злые языки, Москвы) будет осуществляться с таким цинизмом, сопровождаться газлайтингом и открытым шантажом уже не только украинского президента, но и всего украинского народа.
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Ведь если говорить об американских военных поставках, то критичной зависимость Украины от них является лишь по нескольких пунктам. Главный — системы ПВО и ракеты к ним. А это значит, украинские города будут менее защищенными от российских ракет, которые поражают детские больницы, электростанции, железнодорожные вокзалы, жилые дома.
Перекрывая эти поставки, Дональд Трамп не просто «наказывает» строптивого Владимира Зеленского — он своими руками прикладывается к разрушению украинских городов, смертям украинских граждан, за которых он так переживает в каждой своей речи о том, как он стремится принести мир. И это очевидно каждому в Украине.
Но, говорят наблюдатели, серьезно сказываться остановка поставок в Украину на ситуации «на земле» начнет позже — через несколько недель или месяцев. Поэтому, возможно, рано посыпать голову пеплом. Может, за это время как-то оно «разрулится». В конце концов, все, что поставлено на паузу, может быть с этой паузы снято.
Но самое тревожное в этой ситуации — это то, что за шквалом информационных сообщений по этому поводу невозможно спрогнозировать, что будет дальше.
Американцы говорят, что у Зеленского есть возможность «откатить» кризис в отношениях Украины с Белым домом. Но что для этого нужно сделать: извиниться на камеру, согласиться с «планом Трампа», то есть с объявлением перемирия без любых гарантий невозобновления войны в будущем, назначить специального переговорщика с Вашингтоном, приехать в Белый дом в костюме и подписать многострадальное соглашение о редкоземельных металлах — не совсем понятно.
Наконец, есть ли связь между решением о приостановке американских поставок и свежим твитом Илона Маска о том, что Владимир Зеленский должен уйти со своего поста?
А, может, Зеленский будет оставаться «при своих» — ведь он уже заявил, что извиняться ему не за что, но он готов возобновить конструктивные отношения с Вашингтоном во имя скорейшего установления мира в Украине в любой момент?
В свете последних событий кажется, что любое развитие этого сюжета не станет для украинцев неожиданностью. На этом фоне стоицизм украинской власти, которая до сих пор не прокомментировала утренние новости из Вашингтона, вызывает даже какое-то уважение.