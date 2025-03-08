Сб, 8.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Съедобные насекомые: в Эстонии выпускают продукты из сверчков

Copy
Не исключено, что когда-нибудь насекомые станут основным источником белка для человека.
Не исключено, что когда-нибудь насекомые станут основным источником белка для человека. Фото: BugBox

Недавно Евросоюз расширил список насекомых, которых можно использовать в продуктах питания. Rus.Postimees выяснил, что в Эстонии тоже есть своя продукция из сверчков. В прошлом году возникали идеи строить в Ида-Вирумаа завод по производству животного белка из насекомых, однако пока проекты подобного размаха остаются под большим вопросом.

Летом прошлого года сегодня уже экс-министр экономики и IT Тийт Рийсало в рамках своей поездки по предприятиям Ида-Вирумаа встречался в том числе с представителями компании BugBox. В сообщении Министерства экономики и информационных технологий было сказано, что компания планирует строительство в Нарве полностью автоматизированного завода по производству животного белка из насекомых.

«Мы действительно встретились с министром Рийсало, но не планировали строить завод в Нарве, хотя постоянно рассматриваем разные варианты и места», - пояснил Rus.Postimees сегодня суть той встречи член правления и совладелец BugBox Эрленд Сильд. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх