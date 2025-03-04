Таллинн призвал горожан выразить мнение о проекте новой трамвайной линии

Об этом сообщила пресс-служба мэрии. «Современные удобные трамваи, которые будут ходить от пляжа Штромка до центра города, повысят ценность района и уменьшат потребность жителей в ежедневном использовании автомобилей. Новая трамвайная линия обеспечит хороший доступ к детским садам и школам Пыхья-Таллинна, общественному и молодежному центрам, торговому центру Stroomi и пляжу. Кроме того, строительство трамвайных путей позволит комплексно обновить и сделать более привлекательной улицу Пухангу, где планируется создать зеленые зоны и возможности для отдыха», - объяснил мэр Евгений Осиновский необходимость в трамвайной линии.

«Уже в 2030-х годах мы сможем продолжить строительство трамвайной линии от улицы Пухангу в сторону Беккери и Меэрусе вдоль улицы Пельгуранна, что значительно сократит пробки и повысит качество жизни. Напоминаю, что исследования и анализы, заказанные городом, а также утвержденная в 2023 году "Программа устойчивой городской мобильности Таллинна" и новая общая планировка Пыхья-Таллинна рекомендуют использовать улицу Пухангу для трамвайной линии», - сказал ответственный за строительство инфраструктуры вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

«В растущем районе Пыхья-Таллинн важно развивать общественный транспорт с высокой пропускной способностью, отделенный от остального движения, чтобы уменьшить возможные проблемы с мобильностью, которые могут возникнуть с увеличением числа жителей в будущем. Трамвайная линия обеспечит удобное и независимое передвижение для всех жителей - как восьми, так и 80-летних», - сказал главный архитектор Таллинна Андро Мянд.