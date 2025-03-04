Эстония потратила 45 000 евро на исследование о своей репутации в мире

Руководитель отдела госмаркетинга EISA Ката Варблане отметила, что исследование является серьезным и методологически надежным источником информации. По ее словам, данные Soft Power Index используют многие страны для оценки своей репутации, так как это один из наиболее масштабных и доступных методов исследования имиджа государства.

На вопрос, обязан ли EISA платить за участие в исследовании, Варблане пояснила, что само участие бесплатное, однако доступ к детализированным результатам предоставляется на платной основе. В прошлом году на это было потрачено 45 000 евро, которые были выделены совместно с Министерством иностранных дел.

Министр климата Йоко Алендер (Партия реформ) в конце прошлой недели отправилась в Канаду вместе с группой чиновников и предпринимателей на выставку горнодобывающей промышленности, чтобы представить эстонский фосфорит.

Вместе с министром в поездку отправились четыре сотрудника EISA. По словам специалиста по коммуникациям EISA Каспера Элиссааре, они занимаются организацией эстонского стенда, координацией делегации, проведением семинара и выступлениями на нем.

Осенью Postimees писал, что Тартуский университет заказал индивидуальный коучинг для руководства стоимостью 42 000 евро.

Руководитель кадрового отдела университета Кристи Кунинга пояснила, что речь идет не о тренинге, а о персональном коучинге по управлению, который является распространенной практикой поддержки работы топ-менеджеров.

«Цель программы - предоставить руководителям Тартуского университета возможность сотрудничества с профессиональными наставниками для личностного и профессионального развития. В университете много уровней управления, и программа предназначена в первую очередь для членов ректората, директоров институтов и руководителей отделов, что составляет примерно 80 человек», - объяснила Кунинга.