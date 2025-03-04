«Постараемся догнать»: Михал поздравил Латвию с «Оскаром»

В социальных сетях он поздравил режиссера Гинта Зилбалодиса и других создателей анимационного фильма «Поток» (Flow) с получением первой в истории Латвии премии «Оскар».

Также Михал поздравил премьер-министра Латвии Эвику Силиню и всех латвийских друзей.

«"Поток" принес вам большой успех на премии "Оскар", - добавил Михал.​ - Эстония сделает все возможное, чтобы догнать вас».