Премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ) поздравил Латвию с завоеванием первой в истории страны премии «Оскар», пишет Rus.ERR.
«Постараемся догнать»: Михал поздравил Латвию с «Оскаром»
В социальных сетях он поздравил режиссера Гинта Зилбалодиса и других создателей анимационного фильма «Поток» (Flow) с получением первой в истории Латвии премии «Оскар».
Также Михал поздравил премьер-министра Латвии Эвику Силиню и всех латвийских друзей.
«"Поток" принес вам большой успех на премии "Оскар", - добавил Михал. - Эстония сделает все возможное, чтобы догнать вас».