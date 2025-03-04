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Пробравшийся в жилой дом вор унес с собой только алкоголь

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Бутылки с алкоголем. Иллюстративное фото.
Бутылки с алкоголем. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В минувшие выходные в полицию поступило сообщение о том, что в период с 29 января по 1 марта в волости Саарде были взломаны двери жилого дома. Вор забрал из дома только алкогольные напитки.

В целях расследования происшествия, произошедшего на улице Пярну в поселке Килинги-Нымме, на основании статьи о краже было возбуждено уголовное производство.

Полиция выяснит обстоятельства преступления и размер причиненного ущерба.

​Согласно закону, завладение чужим движимым имуществом в целях его незаконного присвоения наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.

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