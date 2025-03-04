В минувшие выходные в полицию поступило сообщение, что в период с 29 января по 1 марта в волости Саарде были взломаны двери жилого дома. Вор забрал из дома только алкогольные напитки.
Пробравшийся в жилой дом вор унес только алкоголь
В целях расследования происшествия, произошедшего на улице Пярну в поселке Килинги-Нымме, на основании статьи о краже было возбуждено уголовное производство.
Полиция выяснит обстоятельства преступления и размер причиненного ущерба.
Согласно закону, завладение чужим движимым имуществом в целях его незаконного присвоения наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.