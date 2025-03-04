Полиция безопасности Финляндии: Россия и Китай все чаще ведут разведку с помощью посредников

Китай активно шпионит за финской технологической промышленностью, а также за внешней и оборонной политикой, в то время как Россия сосредоточена на государственном управлении Финляндии.

Согласно обзорному докладу Полиции безопасности Supo, Россия остается наибольшей угрозой для национальной безопасности Финляндии.

«Улучшения ситуации не предвидится. Россия – агрессивное, экспансионистское государство, готовое использовать любые средства для достижения своих политических целей», – говорит начальник Supo Юха Мартелиус.

Россия готовится к различным враждебным действиям против западных стран и Финляндии. После окончания войны в Украине Россия перенаправит свои освободившиеся ресурсы на влияние в других регионах.

По данным Полиции безопасности, Финляндия пока не была объектом интенсивного воздействия со стороны России. Деятельность направлена в первую очередь на крупные страны ЕС и страны со значительным русским меньшинством или пророссийскими партиями. Основная цель – подрывать поддержку Западом Украины и распространять страх.

Посредники помогают маскировать следы

В Supo отмечают, что в разведке все более значимую роль играют посредники, используемые Россией и Китаем.

«Посредники позволяют размывать реальность и создавать новую неопределенность», – поясняет Мартелиус.

По данным Supo, рекрутинг посредников может происходить через социальные сети, а оплата – с помощью криптовалют. Исполнитель даже не всегда догадывается, в чьих интересах он действует. Масштаб операций широк: от отдельных диверсий до очень сложных кибератак.

Оборонная промышленность как возможная цель саботажа

Одним из примеров использования посредников является рост саботажной деятельности в Европе. Россия имеет возможность продолжать свои агрессивные действия благодаря поддержке Китая.

«С точки зрения России, Финляндия не является ключевым игроком, способным повлиять на принятие решений на западном фронте. Тем не менее, угроза саботажа реальна и должна приниматься всерьез и здесь», – говорится в докладе.

По оценке Supo, наиболее вероятными целями российского саботажа в Финляндии могут оказаться организации, связанные с материальной поддержкой Украины, такие как предприятия оборонной промышленности. По данным Supo, Россия не угрожает функционированию критически важной инфраструктуры Финляндии.

В ходе проверок безопасности выявляются связи с ультраправыми

Количество проверок безопасности, проведенных Полицией безопасности в прошлом году, впервые превысило сто тысяч. Большинство серьезных наблюдений в ходе проверок касались связей отдельных лиц с ультраправыми группировками или ультраправым терроризмом.

В наиболее серьезных случаях речь шла о том, что человек, имеющий тесные связи с организованными ультраправыми, стремился занять критически важную для безопасности должность или попасть в соответствующую организацию.

По данным Supo, нет признаков того, что такие лица массово стремятся к определенным работодателям или на определенные должности.