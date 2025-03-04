ФОТО Президент Карис принял верительные грамоты от послов Аргентины, Монголии и Пакистана

Глава государства поговорил с послами о развитии двусторонних отношений и о том, как совместными усилиями решать конфликты в разных частях мира. Президент Эстонии подчеркнул, что для Эстонии очень важно помочь Украине достичь справедливого мира. Карис подчеркнул необходимость реформирования Организации Объединенных Наций, особенно Совета Безопасности, и то, что Эстония стоит за мировой порядок, основанный на правилах.

Карис заверил послов в готовности Эстонии укреплять двусторонние отношения, особенно в вопросах электронного управления и цифровизации.

В ходе встречи с послом Аргентины глава эстонского государства отметил, что отношения между Эстонией и Аргентиной в последние годы стали более активными, и будущие перспективы сотрудничества между двумя странами хорошие, особенно в сфере образования, цифровых технологий и киберпространства. Президент Карис призвал Аргентину сотрудничать с Центром НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны в Таллинне.

Во время встречи с послом Монголии президент Карис отметил прогресс Монголии в области цифровизации и развития электронного правительства, где Эстония смогла поделиться своим опытом. Президент Эстонии отметила, что одним из приоритетов Эстонии является свобода интернета, и мы должны сотрудничать с партнерами-единомышленниками, чтобы сделать интернет свободным и безопасным.

В ходе встречи Карис сообщил послу Пакистана, что развитие отношений между двумя странами имеет хорошие перспективы для развития экономических и торговых связей. Эстония также готова поделиться своими знаниями в области электронного правительства и кибербезопасности.