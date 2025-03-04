ВИДЕО В Латвии задержан водитель на машине без дверей, сидений и номеров

Инцидент произошел 3 марта в 12:33 в Лимбажском крае на дороге Арциемс - Пуйкуле - Урга - Браслава. Очевидцы сообщили полиции о Volkswagen Passat, который двигался без номерных знаков и в аварийном состоянии. Благодаря оперативности местных жителей, полиция быстро отреагировала и остановила транспортное средство.

Когда полицейские осмотрели машину, их ожидало шокирующее зрелище. У автомобиля отсутствовали передние двери, крышка багажника, сиденья и регистрационные номера. Машина не была зарегистрирована, не проходила технический осмотр, а также не имела фар и ремней безопасности. Кроме того, внутри находился не зафиксированный груз, представляющий дополнительную угрозу на дороге.

За рулем находился мужчина 1969 года рождения, который пояснил, что ехал в магазин. Однако, как выяснилось, у него не было водительских прав.

За многочисленные нарушения водитель был оштрафован на 345 евро, а в его отношении возбуждено девять административных дел. Полиция приняла решение изъять автомобиль.

Государственная полиция Латвии поблагодарила очевидцев за бдительность и призвала всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными, если они замечают возможные угрозы безопасности на дорогах.

Полиция напоминает, что техническое состояние транспортных средств играет ключевую роль в обеспечении безопасности всех участников движения.