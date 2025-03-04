Эстонский музей природы готовится к открытию в 2027 году новой постоянной выставки «Искусство сосуществования», которая разместится в крупнейшем в странах Балтии общественном деревянном здании. Выставка будет посвящена отношениям человека и природы.
Музей природы примет в постоянную экспозицию личные предметы жителей Эстонии: годятся зонты и грибные ножи
Чтобы на ней были представлены подлинные и личные истории, музей приглашает жителей Эстонии представить предметы и сопровождающие их истории, которые рассказывают о связи с природой. Кампания по сбору продлится с 3 марта по 30 апреля 2025 года. Свои уникальные находки уже передали, например, Мартин Херем, Тууль Сепп, Грете Арро и Вальдур Микита.
Музей природы принимает в дар от жителей страны самые разные предметы. «Это может быть абсолютно повседневная вещь - зонт, с которым вы в детстве прыгали по лужам, любимый грибной нож или кусочки стекла, выброшенные волнами, которые вы собирали летом на пляже, - рассказывает Ханна-Мари Вильсаар, руководитель по партнерским и общественным связям Эстонского музея природы. - Каждый предмет - это не просто вещь, а воспоминание, чувство, момент, связанный с природой. Подумайте, какой предмет расскажет вашу историю о связи с природой Эстонии?»
Ханна-Мари приводит примеры уже поступивших в музей предметов с интересными историями.
«Например, Мартин Херем подарил нам столик, сделанный своими руками из ели, посаженной его отцом. К сожалению, дерево пострадало от короеда и было срублено, - рассказывает Вильсаар. - А Вальдур Микита хочет передать нам дверь из своего дома, где прошло его детство. Дверь, которая уже в юности стала для него важными «воротами» в природу».
Музей собирает именно такие предметы с особыми и уникальными историями, чтобы помочь посетителям будущей выставки глубже понять и прочувствовать взаимосвязь человека и природы.
Для участия в компании Эстонский музей природы просит отправить фотографию предмета и его историю через веб-сайт кампании по сбору экспонатов. Из всех представленных историй и фотографий кураторы музея отберут предметы, которые будут экспонироваться на новой выставке, и которые музей сможет получить от участников компании.
Участники должны быть готовы либо подарить предмет музею, либо передать его в аренду на десять лет. Также необходимо дать согласие на публикацию своей истории на выставке.
Владельцы отобранных предметов получат от музея инструкции по их передаче этим летом. Все представленные истории и фотографии предметов будут храниться в цифровом архиве Эстонского музея природы.
«Участвуя в кампании сбора экспонатов, у вас есть уникальная возможность внести вклад в создание нового музея природы, оставить свою историю и предмет будущим поколениям и вдохновить других искать связь с природой. Тем самым вы поддержите миссию музея - замечать, понимать и беречь природу, а также впишете свое имя в природную историю Эстонии», - говорит Ханна-Мари Виллсаар.