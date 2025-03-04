Музей природы примет в постоянную экспозицию личные предметы жителей Эстонии: годятся зонты и грибные ножи

Чтобы на ней были представлены подлинные и личные истории, музей приглашает жителей Эстонии представить предметы и сопровождающие их истории, которые рассказывают о связи с природой. Кампания по сбору продлится с 3 марта по 30 апреля 2025 года. Свои уникальные находки уже передали, например, Мартин Херем, Тууль Сепп, Грете Арро и Вальдур Микита.

Музей природы принимает в дар от жителей страны самые разные предметы. «Это может быть абсолютно повседневная вещь - зонт, с которым вы в детстве прыгали по лужам, любимый грибной нож или кусочки стекла, выброшенные волнами, которые вы собирали летом на пляже, - рассказывает Ханна-Мари Вильсаар, руководитель по партнерским и общественным связям Эстонского музея природы. - Каждый предмет - это не просто вещь, а воспоминание, чувство, момент, связанный с природой. Подумайте, какой предмет расскажет вашу историю о связи с природой Эстонии?»

Ханна-Мари приводит примеры уже поступивших в музей предметов с интересными историями.

«Например, Мартин Херем подарил нам столик, сделанный своими руками из ели, посаженной его отцом. К сожалению, дерево пострадало от короеда и было срублено, - рассказывает Вильсаар. - А Вальдур Микита хочет передать нам дверь из своего дома, где прошло его детство. Дверь, которая уже в юности стала для него важными «воротами» в природу».