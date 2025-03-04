Перемирие в Газе под угрозой: Израиль и ХАМАС зашли в тупик

Уиткофф еще не объявил о своем предложении, но Нетаньяху заявил, что первый этап прекращения огня будет продлен еще на 50 дней, чтобы охватить священный для ислама месяц Рамадан и еврейский праздник Песах, а также продолжить переговоры.

По словам Нетаньяху, в обмен на это ХАМАС немедленно освободит половину оставшихся заложников. Израиль утверждает, что 59 человек все еще находятся в плену. Как предполагается, живы из них не более 24-х.

В понедельник ХАМАС осудил этот внезапный сдвиг как «вопиющую попытку Израиля уклониться от соглашения и избежать вступления в переговоры на втором этапе».

Группа рассматривает заложников как свой самый важный рычаг давления и приложит все усилия, чтобы удерживать их до тех пор, пока нынешняя конфронтация не закончится на условиях, которые она готова принять.

Днем ранее министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти подчеркнул: «Нет никакой альтернативы добросовестному и полному выполнению всеми сторонами того, что было подписано в январе прошлого года».

Израильские СМИ опубликовали сообщения о том, что Египет предложил боевикам ХАМАС освободить трех живых заложников и останки еще троих в обмен на двухнедельное продление режима прекращения огня и отвод израильских войск из Филадельфийского коридора, а также главной дороги Салах-эд-Дин с севера на юг.