Полиция ищет пропавшего 35-летнего Вадима

Вадим покинул свой дом в Тарту 2 февраля. Хотя ему свойственно на какое-то время исчезать, на этот раз близкие обеспокоены его поведением - обычно он не пропадает так надолго.

За это время полиция поддерживала связь с его родными и проверила медицинские учреждения в регионе, однако местонахождение Вадима до сих пор остается неизвестным.

Рост Вадима - примерно 170 см, он худощавого телосложения. Возможно, он одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку. У него нет телефона. Он может передвигаться как в родном городе, так и в Таллинне, но не исключено, что он находится в другом регионе.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о Вадиме, сообщить об этом по номеру экстренной службы 112.