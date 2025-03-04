Полиция просила помощи в установлении местонахождения 35-летнего Вадима, которого искали больше месяца.
Полиция нашла пропавшего 35-летнего Вадима
Вадим покинул свой дом в Тарту 2 февраля. Хотя ему свойственно на какое-то время исчезать, на этот раз близкие были обеспокоены его поведением - обычно он не пропадал так надолго.
За это время полиция поддерживала связь с его родными и проверила медицинские учреждения в регионе.
1 апреля полиция сообщила, что местонахождение Вадима установлено. Полиция задержала Вадима 30 марта в Таллинне. С ним все в порядке.