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Полиция нашла пропавшего 35-летнего Вадима

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 35-летнего Вадима, которого искали больше месяца. 

Вадим покинул свой дом в Тарту 2 февраля. Хотя ему свойственно на какое-то время исчезать, на этот раз близкие были обеспокоены его поведением - обычно он не пропадал так надолго.

За это время полиция поддерживала связь с его родными и проверила медицинские учреждения в регионе. 

1 апреля полиция сообщила, что местонахождение Вадима установлено. Полиция задержала Вадима 30 марта в Таллинне. С ним все в порядке.

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