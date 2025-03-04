Урмас Рейнсалу Парадокс: экономические показатели растут за счёт повышения налогов

К сожалению, правительство не успело вовремя отреагировать и не использовало возможность запуска управляемых мощностей must run (must run – механизм, при котором государство обязует определённые электростанции работать независимо от рыночных условий – ред.), что позволило бы удержать цены на электричество на уровне Финляндии. Я рекомендовал рассмотреть этот шаг ещё в конце декабря.