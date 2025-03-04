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Урмас Рейнсалу Парадокс: экономические показатели растут за счёт повышения налогов

Перевод: Даниэль Гилман
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Konstantin Sednev

Накануне, кроме сообщений о статистическом росте экономики, были и другие новости: инфляция, к сожалению, тоже растёт. Помимо налогового бремени, значительное влияние на этот процесс оказал резкий скачок цен на электроэнергию, пишет на страницах Postimees председатель партии «Отечество» (Isamaa) Урмас Рейнсалу.

К сожалению, правительство не успело вовремя отреагировать и не использовало возможность запуска управляемых мощностей must run (must run – механизм, при котором государство обязует определённые электростанции работать независимо от рыночных условий – ред.), что позволило бы удержать цены на электричество на уровне Финляндии. Я рекомендовал рассмотреть этот шаг ещё в конце декабря.

Премьер-министр вчера выразил удовлетворение 1,2-процентным ростом экономики в четвёртом квартале 2024 года. Я решил разобраться глубже. Действительно, влияние правительства на этот показатель оказалось значительным - но не так, как можно было бы ожидать.

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