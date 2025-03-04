Накануне, кроме сообщений о статистическом росте экономики, были и другие новости: инфляция, к сожалению, тоже растёт. Помимо налогового бремени, значительное влияние на этот процесс оказал резкий скачок цен на электроэнергию, пишет на страницах Postimees председатель партии «Отечество» (Isamaa) Урмас Рейнсалу.
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Урмас Рейнсалу ⟩ Парадокс: экономические показатели растут за счёт повышения налогов
К сожалению, правительство не успело вовремя отреагировать и не использовало возможность запуска управляемых мощностей must run (must run – механизм, при котором государство обязует определённые электростанции работать независимо от рыночных условий – ред.), что позволило бы удержать цены на электричество на уровне Финляндии. Я рекомендовал рассмотреть этот шаг ещё в конце декабря.