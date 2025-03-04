Вт, 4.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Лео Куннас: самой большой проблемой для Украины может стать потеря доступа к разведданным из США

Copy
Лео Куннас.
Лео Куннас. Фото: Martin Pedaja

По мнению бывшего военнослужащего и члена Рийгикогу Лео Куннаса, Украина столкнется с самой большой проблемой в том случае, если приостановка военной помощи США также будет означать, что Киев больше не будет получать разведданные от американцев.

Лео Куннас заявил, что Украина сможет продолжать воевать даже после прекращения помощи США, но у нее будут трудности с двумя вещами. Самое главное, пояснил он, это разведданные, которые украинцы получили от американцев. Куннас уточнил, что на данный момент неизвестно, касается ли прекращение помощи и разведывательной информации.

По его словам, еще одной проблемой являются боеприпасы к вооружению американского производства, в частности, это касается систем Patriot и HIMARS, то есть систем ПВО большой дальности и систем залпового огня.

Куннас заявил, что прекращение помощи США повлияет на Украину, но украинцы все равно смогут воевать в этом году. Он отметил, что в то же время Евросоюз должен оперативно принять решения относительно дополнительной помощи Украине.

«Европейский союз сейчас должен быстро выделить хотя бы один триллион евро и сделать пакет, аналогичный тому, что было сделано в случае с коронавирусом. Деньги пойдут для закупки оружия, боеприпасов и оборудования европейскими странами, а затем их можно будет использовать и для отправки помощи в Украину. В любом случае, чтобы выжить, Украине нужна помощь на 150 млрд евро в год».

Куннас заявил, что решение должно быть принято сейчас, поскольку иначи без помощи американцев Евросоюз не сможет резко увеличить помощь Украине. Он добавил, что если этого не сделать, Украину в следующем году ждут неприятности. Куннас подтвердил, что Украина в этом году выстоит. «Хотя боеприпасы как к HIMARS, так и к Patriot заканчиваются, возможности беспилотников Украины достаточно сильны, и растут, поэтому они могут заменить потерю дальнего огня. ПВО же не может быть полностью заменена».

Куннас заявил, что самой большой бедой будет потеря информация разведки, если эта мера также будет включена в решение о прекращении помощи США.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх