Лео Куннас: самой большой проблемой для Украины может стать потеря доступа к разведданным из США

Лео Куннас заявил, что Украина сможет продолжать воевать даже после прекращения помощи США, но у нее будут трудности с двумя вещами. Самое главное, пояснил он, это разведданные, которые украинцы получили от американцев. Куннас уточнил, что на данный момент неизвестно, касается ли прекращение помощи и разведывательной информации.

По его словам, еще одной проблемой являются боеприпасы к вооружению американского производства, в частности, это касается систем Patriot и HIMARS, то есть систем ПВО большой дальности и систем залпового огня.

Куннас заявил, что прекращение помощи США повлияет на Украину, но украинцы все равно смогут воевать в этом году. Он отметил, что в то же время Евросоюз должен оперативно принять решения относительно дополнительной помощи Украине.

«Европейский союз сейчас должен быстро выделить хотя бы один триллион евро и сделать пакет, аналогичный тому, что было сделано в случае с коронавирусом. Деньги пойдут для закупки оружия, боеприпасов и оборудования европейскими странами, а затем их можно будет использовать и для отправки помощи в Украину. В любом случае, чтобы выжить, Украине нужна помощь на 150 млрд евро в год».

Куннас заявил, что решение должно быть принято сейчас, поскольку иначи без помощи американцев Евросоюз не сможет резко увеличить помощь Украине. Он добавил, что если этого не сделать, Украину в следующем году ждут неприятности. Куннас подтвердил, что Украина в этом году выстоит. «Хотя боеприпасы как к HIMARS, так и к Patriot заканчиваются, возможности беспилотников Украины достаточно сильны, и растут, поэтому они могут заменить потерю дальнего огня. ПВО же не может быть полностью заменена».

Куннас заявил, что самой большой бедой будет потеря информация разведки, если эта мера также будет включена в решение о прекращении помощи США.