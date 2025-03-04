Власти Таллинна берут под контроль ночную жизнь Старого города

Согласно договоренностям, в выходные дни в Старом городе увеличится количество пеших патрулей муниципальной полиции, а также будут усилены работы по ночной уборке, установлены дополнительные урны и при необходимости размещены камеры видеонаблюдения. Кроме того, для сотрудников ночных заведений будут организованы тренинги по ответственному обслуживанию и предотвращению сексуальных домогательств.

Представители развлекательных заведений обязались снизить уровень шума за счет конструктивных решений, обеспечить безопасность на входе и информировать посетителей о правилах общественного порядка. Важной частью соглашения является также сотрудничество с местными жителями для обсуждения и решения вопросов, связанных с соблюдением ночной тишины.

В рамках соглашения дважды в год будут проводиться круглые столы, на которых город, правоохранительные органы и предприниматели оценят ситуацию с ночной жизнью и договорятся о дальнейших шагах.

Со вторника в Таллинне также вступили в силу новые меры контроля. В случае повторных нарушений или игнорирования предписаний, город введет временные ограничения на работу заведений - в том числе на громкость музыки и продажу алкоголя. За их несоблюдение будут применяться штрафные санкции как к владельцам бизнеса, так и к собственникам зданий. Также город приостановит аренду муниципальных помещений для предпринимателей, которые игнорируют правила общественной безопасности.

«Разнообразная ночная жизнь - привлекательная часть Таллинна, но она не должна происходить за счет спокойствия и безопасности местных жителей», - заявил мэр Евгений Осиновский. «Соглашение о доброй воле помогает нам выстроить модель общественной безопасности, в которой все правила согласовываются между бизнесом, городом и жителями. Только так мы сможем найти баланс между активной ночной жизнью и правом людей на ночной отдых».

Предприниматель Сийм Суси, подписавший соглашение, отметил, что участие в этом проекте демонстрирует ответственное отношение бизнеса к сообществу. «Если предпринимателю не все равно, что происходит вокруг, и он хочет учитывать интересы местных жителей и коллег, это шаг в правильном направлении. Теперь существуют конкретные правила, а также понятные последствия для тех, кто их нарушает. Чем больше заведений присоединится к соглашению, тем выше будет его значимость - ведь это создает единые условия и ответственность для всех», - подчеркнул он.