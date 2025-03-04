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Видео Синхронистки Школы водных видов спорта сняли вирусный клип на песню Томми Кэша. Певец не оставил их шедевр без внимания!

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Синхронистки школы водных видов спорта записали свою версию знаменитого хита Томми Кэша.
Синхронистки школы водных видов спорта записали свою версию знаменитого хита Томми Кэша. Фото: Школа водных видов спорта.

Томми Кэш со своим хитом Espresso Macchiato покоряет мир. И, как всегда, у него тут же нашлось множество последователей, представивших свои версии популярной песни. Так, спортсменки Школы водных видов спорта записали свой клип и тоже взорвали соцсети.

«Идея сделать такой клип возникла в спортивном лагере – просто решили сделать своеобразную эмоциональную разгрузку между тренировками, - рассказывает Аентон Ржанов, директор Школы водных видов спорта. – Придумала это все наша тренер Ксания Грабчук, она же проводила и основную съемку клипа».

В клипе снялись спортсмены молодёжной сборной Эстонии по артистическому плаванию – на все про все ушло около трех дней. Девочки записывали клип в промежутках между тренировками.

«Как обычно – какое-то время ушло на запоминание танца, а затем запись», - рассказывает Антон Ржанов.

@est.nationalteam @$ #evkestonia #swim #miamore #sport ♬ Espresso Macchiato - Tommy Cash

Томми Кэш тоже заметил ролик, который завирусился в соцсетях и за сутки набрал больше 200 000 просмотров. Певец, который со своим хитом представит Эстонию на Евровидении, поделился роликом спортсменок Школы водных видов спорта в своем TikTok.

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