Врачи и медсёстры хотят купить жильё, но что на это скажет банк?

В нестабильной экономической ситуации принимать крупные финансовые решения, такие как покупка жилья, непросто. Однако медицинские работники, в отличие от многих других, при оформлении жилищного кредита имеют ряд преимуществ, в том числе стабильность занятости и относительно высокие доходы.