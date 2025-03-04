В нестабильной экономической ситуации принимать крупные финансовые решения, такие как покупка жилья, непросто. Однако медицинские работники, в отличие от многих других, при оформлении жилищного кредита имеют ряд преимуществ, в том числе стабильность занятости и относительно высокие доходы.
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Врачи и медсёстры хотят купить жильё, но что на это скажет банк?
В последние годы на рынок недвижимости в Эстонии повлияли несколько факторов: снижение покупательной способности населения, уменьшение объёмов свободного капитала и высокая ставка Euribor, сдерживающая спрос.