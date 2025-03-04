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Фото Смертельное ДТП: автомобиль съехал с дороги, водитель скончался на месте

Обновлено 4 марта 2025, 18:32
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Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: PPA

Сегодня в 14:00 в полицию поступило сообщение о ДТП в волости Тюри (Ярвамаа) на 78-м километре шоссе Таллинн-Рапла-Тюри: автомобиль съехал с дороги, водитель скончался на месте.

Автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился 65-летний местный житель, двигался по трассе Таллинн – Рапла – Тюри.

В какой-то момент водитель потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в дерево, сообщили представители полиции.

В салоне сильно пострадавшего в результате аварии автомобиля находился только водитель, который получил тяжелые травмы.

Несмотря на все усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

Автомобиль съехал с дороги, водитель скончался на месте.
Автомобиль съехал с дороги, водитель скончался на месте. Фото: PPA

Известно, что у погибшего имелись водительские права, и он был пристегнут ремнем безопасности.

Его состояние здоровья и возможное наличие алкоголя в крови будут установлены в ходе экспертизы.

Авария произошла на прямом участке трассы с хорошей видимостью, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Дорожные условия были благоприятными, асфальтированное покрытие - сухим.

Точные обстоятельства трагедии еще выясняются.

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