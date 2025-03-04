Фото Смертельное ДТП: автомобиль съехал с дороги, водитель скончался на месте

Автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился 65-летний местный житель, двигался по трассе Таллинн – Рапла – Тюри.

В какой-то момент водитель потерял управление, машина съехала с дороги и врезалась в дерево, сообщили представители полиции.

В салоне сильно пострадавшего в результате аварии автомобиля находился только водитель, который получил тяжелые травмы.

Несмотря на все усилия медиков, его жизнь спасти не удалось.

Автомобиль съехал с дороги, водитель скончался на месте. Фото: PPA

Известно, что у погибшего имелись водительские права, и он был пристегнут ремнем безопасности.

Его состояние здоровья и возможное наличие алкоголя в крови будут установлены в ходе экспертизы.

Авария произошла на прямом участке трассы с хорошей видимостью, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

Дорожные условия были благоприятными, асфальтированное покрытие - сухим.

Точные обстоятельства трагедии еще выясняются.