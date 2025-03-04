Анализ не выявил незаконной госпомощи в крупных контрактах RMK

Вопрос о возможной госпомощи был поднят после опубликованного Госконтролем летом 2024 года аудита, который, в частности, указал на серьезный риск того, что запрещенная государственная помощь могла быть предоставлена предприятиям на особых условиях. В связи с этим ревизионная комиссия RMK приняла решение поручить провести анализ государственной помощи при участии Министерства финансов и Министерства климата, сообщает BNS со ссылкой на пресс-релиз от RMK.

Юридической фирме Cobalt было поручено определить, противоречит ли нормальной коммерческой практике заключение предварительного договора до заключения основного договора на реализацию проекта аналогичного размера, масштаба и новизны и соответствуют ли условия договоров нормальной коммерческой практике.

Также была проведена оценка соответствия соглашений и последующих договоров купли-продажи древесины между теми же сторонами правилам ЕС о государственной помощи.

Адвокатское бюро пришло к выводу, что независимо от того, имела ли RMK право заключать соглашения о конфиденциальности в момент заключения договоров, соглашения о конфиденциальности являются частью обычной деловой практики, а наличие обязательств о конфиденциальности рассматривается Европейской комиссией в ее практике как необходимое условие для успешного завершения сделки, в зависимости от ее обстоятельств.

Наиболее важным моментом в квалификации сделки как государственной помощи является то, было ли предоставлено преимущество какой-либо из компаний. Анализ не смог установить, что предприятия получили от RMK экономическое преимущество, которое они не получили бы при обычных рыночных условиях и которое, следовательно, поставило бы их в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.