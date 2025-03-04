В нем он указал, что сегодняшнее предложение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно оборонного плана на 800 млрд евро показывает, что Европейский союз активно работает над тем, чтобы значительно и срочно внести больший вклад в обеспечение европейской безопасности.

«Смягчение бюджетных ограничений, предложенное фон дер Ляйен, дает странам необходимую свободу действий для быстрого увеличения расходов на оборону. Эстония поработала над смягчением ограничений, эта работа принесла свои плоды. Новый кредитный механизм, созданный при поддержке бюджета ЕС (150 млрд евро), обязательно поможет», - указал Цахнка.

По словам министра, Эстония с нетерпением ждет подробностей предложения и анализа возможностей его применения. Это также поможет довести инвестиции в оборону Эстонии до уровня, который позволит Эстонии быстрее заполнить недостающие пробелы в потенциале и разделить бремя финансирования обороны с остальной Европой. Министр надеется, что все государства-члены ЕС воспользуются этой возможностью, чтобы увеличить свой вклад в нашу общую безопасность.

«Однако одного предложения фон дер Ляйен недостаточно, необходимы совместные усилия ЕС. Для того, чтобы изменения, позволяющие более тесное сотрудничество в оборонной промышленности ЕС, действительно произошли и чтобы все страны могли в них участвовать, также необходим совместный вклад ЕС, например, в форме совместного кредита», - подчеркнул Цахкна.

Министр напомнил, что даже во время пандемии коронавируса в ЕС были не только кредиты, но и выделялись совместные пособия и велась коллективная деятельность. Он добавил, что сейчас самое главное - сосредоточиться на большей военной помощи Украине.