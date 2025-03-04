Депутаты от оппозиционных партий устроили драку с использованием пиротехники в парламенте Сербии во вторник, 4 марта.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале Народной скупщины. Потасовка началась примерно через час после начала заседания.

Депутаты должны были проголосовать за закон о росте финансирования высшего образования. Но оппозиция заявила, что правящее большинство планирует одновременно одобрить десятки других решений.

Они заявили, что это незаконно, так как сначала нужно подтвердить отставку премьер-министра Милоша Вучевича и его правительства. Тот объявил об уходе еще 28 января на фоне массовых протестов.

Оппозиционные законодатели стали прорываться к трибуне, свистеть в свистки, подняли плакаты с надписью «Сербия восстала, чтобы режим пал!» и изображением окровавленной ладони, начали драться с оппонентами, зажгли в зале парламента дымовые шашки, кидали яйца и бутылки с водой.

В то же время сотни сторонников оппозиции собрались на митинг снаружи здания парламента.

Спикер парламента Ана Брнабич от Сербской прогрессивной партии, возглавляющей правящую коалицию, назвала оппозицию «террористической бандой» и заявила, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Всего ранены как минимум три законодателя, сообщает агентство Associated Press.

Трагедия на вокзале в Нови-Саде и массовые протесты

Первого ноября 2024-го на недавно отремонтированном здании центрального железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад обрушился бетонный навес.

Жертвами стали 15 человек в возрасте от шести до 74 лет. Вскоре после трагедии в Белграде начались протесты, с течением времени распространившиеся на другие города Сербии.

Их участники призывали не дать ответственным уйти от наказания. Демонстранты требовали отставки мэра города Нови-Сад и премьер-министра страны Милоша Вучевича.

28 января Вучевич объявил об отставке. Он сообщил, что это решение связано с трагедией в Нови-Саде, а также с ранением одной из студенток в ходе протестов.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его не волнуют протесты.