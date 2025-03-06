Томас Ермалавичус: Трамп уже не повернется лицом к Украине, Европа не должна на это рассчитывать

Он, по существу, делает из жертвы агрессии ее виновника. И он направляет всю свою энергию на то, чтобы именно Украину принудить к уступкам. И то, что сейчас прекратилось оказание помощи, и материальной, и теперь вот и разведывательной, это часть этой самой стратегии принуждения.

Что касается материальной помощи, то я думаю, что каким бы ни был исход этих переговоров в Белом доме в пятницу, эта помощь все равно уже была на исходе в ее нынешней форме.

Сейчас приостановили ту помощь, которая была одобрена еще при администрации Байдена. Она подходила уже к концу, там этой помощи оставалось где-то около 3 млрд долларов. И о новом пакете помощи никто не говорил.

Даже Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, сказал, что у него аппетита к этому нет. Так что, быть может, после заключения вот этой сделки о минералах вся поддержка, вся помощь будет переставлена на другие рельсы. Это будет выстраиваться по другим принципам, скорее всего, на основе кредитов, гарантированных этим самым договором о минералах.

Если вспомнить, что после второй мировой войны Великобритания платила за кредиты, за помощь США до 2006 года, то можно сказать, что тут нет ничего нового. США будут смотреть на эту сделку так, что эти деньги когда-то к ним вернутся.