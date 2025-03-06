Дональд Трамп заявил в Конгрессе, что получил от Владимира Зеленского письмо о готовности к переговорам о мире. О том, насколько отдалила окончание войны ссора Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля, и обо многом другом в студии Postimees размышлял руководитель исследований Международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичус.
Томас Ермалавичус: Трамп уже не повернется лицом к Украине, Европа не должна на это рассчитывать
Выдержки из беседы:
- Трамп сказал в Конгрессе, что ценит письмо Зеленского о готовности к мирным переговорам. Можно ли теперь ожидать, что военная помощь Украине все же не остановится, что от Зеленского уже не требуют извинений? Может ли быть такое, что Зеленский согласился на начало переговоров на тех условиях, которые Украину до сих пор не устраивали?
- Естественно, Трампу нужна быстрая сделка. Ему нужно показать внутри США, как он хорош в этих делах, и эта сделка должна быть одним из компонентов мирного плана Трампа, если у него таковой есть. Это фундаментальная вещь, и все те шоу, которые мы видели и в пятницу в Белом доме, и после этого, все это давление оказывается для того, чтобы принудить Украину принять этот рамочный договор.
Этот договор достаточно серьезно изменился с того момента, когда министр финансов США впервые показал его во время визита в Киев. Но все это было предпринято для того, чтобы принудить Зеленского отказаться от основного требования Украины - включить в этот договор гарантии безопасности для Украины, которые будут действовать, когда военные действия прекратятся и будет действовать какое-то мирное соглашение с Россией.
Видно, конечно, что это давление работает. Зеленский смягчил свой тон, он понял, что его предыдущая тактика не работает с Трампом. Но если смотреть на общую картину, то Трамп ведет себя по отношению к Украине именно так, как он и обещал себя вести.
Он, по существу, делает из жертвы агрессии ее виновника. И он направляет всю свою энергию на то, чтобы именно Украину принудить к уступкам. И то, что сейчас прекратилось оказание помощи, и материальной, и теперь вот и разведывательной, это часть этой самой стратегии принуждения.
Что касается материальной помощи, то я думаю, что каким бы ни был исход этих переговоров в Белом доме в пятницу, эта помощь все равно уже была на исходе в ее нынешней форме.
Сейчас приостановили ту помощь, которая была одобрена еще при администрации Байдена. Она подходила уже к концу, там этой помощи оставалось где-то около 3 млрд долларов. И о новом пакете помощи никто не говорил.
Даже Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, сказал, что у него аппетита к этому нет. Так что, быть может, после заключения вот этой сделки о минералах вся поддержка, вся помощь будет переставлена на другие рельсы. Это будет выстраиваться по другим принципам, скорее всего, на основе кредитов, гарантированных этим самым договором о минералах.
Если вспомнить, что после второй мировой войны Великобритания платила за кредиты, за помощь США до 2006 года, то можно сказать, что тут нет ничего нового. США будут смотреть на эту сделку так, что эти деньги когда-то к ним вернутся.
Но это займет время. И за это время будет погибать еще больше украинских солдат. Еще больше украинских гражданских лиц. И это будет стоить Украине и территорий тоже.
И приходит это все именно тогда, когда наступление России теряет инерцию. Покровск все еще стоит, он все еще украинский. За февраль Россия захватила всего где-то 400 квадратных километров территории. За это же время Украина освободила 200 квадратных километров. Динамика была уже другая, и эта остановка помощи приходит в этот критический момент, когда мы упускаем такой вот шанс.
Но самое циничное то, что в этих пакетах помощи были такие вещи, как, например, средства ПВО. И разведывательные данные, в том числе о запусках баллистических ракет. О поднятии в воздух стратегических бомбардировщиков, и т. д.; это помогало спасать жизни гражданского населения Украины. Это помогало сохранять энергетическую инфраструктуру.
И, по существу, таким циничным способом, параллельно принуждая Зеленского к уступкам, Трамп ведет себя рука в руку с Путиным. Это очень циничная политика, и это будет стоить США репутации.
- Кир Стармер говорит, что не сомневается в приверженности Трампа миру, но в то же самое британское правительство просит короля экстренно принять Зеленского после скандала в Белом доме, Стармер подчеркивает, что военная поддержка Украины со стороны Великобритании незыблема. Может ли Европа, не отворачиваясь от Зеленского, не отталкивать одновременно от себя своенравного президента США, который явно зол на Зеленского?
- Действительно, это идет балансирование между США и поддержкой Украины. Я не знаю, где находится та черта, при пересечении которой это балансирование может прекратиться.
Если США начнут прямо шантажировать Европу своим военным присутствием в Европе, вовлечением в европейскую безопасность, чтобы прекратить свою помощь Украине, или не поддерживать ее на таком уровне, как сейчас, то я не знаю, как мы ответим. Это очень сложная дилемма.
Мы зависим от США и в коллективной обороне. Все те региональные планы, которые утверждены, они на 40-50 процентов опираются на вклад США в нашу защиту. И тем самым все понимают, что капитуляция Украины, особенно на тех условиях, которые, по сути, США сейчас выдвигают, принимая условия России, условия Кремля… Это будет катастрофа для европейской безопасности.
Наш фундаментальный интерес и наша первая линия обороны - это Украина. Нам нужно, чтобы эта линия удержалась. И в этом контексте, наверное, начинает приходить понимание, что угомонить Трампа, убедить его снова повернуться лицом к Украине, поддерживать ее искренне и полностью, уже невозможно.
У Трампа есть свое мнение, свое видение по поводу Украины, которое он просто сейчас приводит в действие. И не думаю, что у нас есть шансы его переубедить, шансы доказать ему, что поддержка Украина соответствует интересам США в такой же степени, как она соответствует и интересам Европы.
Здесь есть асимметрия интересов. И я полагаю, что в какой-то момент мы придем к точке, когда нужно будет выбирать: Украина или США.
- Можно ли предположить, что атака, предпринятая администрацией Трампа в пятницу на Зеленского, это не гневная реакция на отказ Зеленского что-то подписать, а следование пожеланиям Кремля увидеть за столом переговоров от Украины кого-то другого, но не Зеленского? Будет ли «кадровый вопрос» Зеленского, разговоры о выборах нового президента, темой, которую администрация Трампа будет все время подогревать в этот так называемый «предпереговорный период»?
- Я должен сказать, что все это случилось в контексте того, что Трамп просто ненавидит Зеленского. Зеленский когда-то отказался помогать ему в этой внутриполитической борьбе с демократами. Отказался находить какую-то грязь на Байдена и на его сына. Сейчас Трамп просто не может терпеть Зеленского.
На этой встрече присутствовал и вице-президент Вэнс. К тому моменту мы уже видели, какая атака с его стороны была предпринята против Европы на конференции по безопасности в Мюнхене. Он стал такой бойцовской собакой при Трампе, и он присутствовал на встрече в пятницу и ждал, пока не появился подходящий момент, когда он мог стать такой торпедой и раскрутить всю эту ситуацию.
И Путин, и Трамп хотят избавиться от Зеленского. Шоу в Белом доме было предназначено и для внутриполитической аудитории, и когда Зеленский понял, куда все двигается в этом эпизоде, он тоже стал играть на свою аудиторию в Украине.
Надо было выглядеть сильным и твердым, показать, что этот нажим США он выдерживает. Конечно, это помогло популярности Зеленского в Украине. Но в этой ситуации очень большую роль играют личная неприязнь и личные дела.
Понятно, однако, что Путину нужна в Украине кукла. В Киеве, на Банковой. Чтобы эта кукла была согласна на все условия Кремля, которые, по сути, означают капитуляцию Украины. И это означало бы превращение Украины в долгосрочной перспективе во вторую Грузию. Или Беларусь.
Зачем тогда воевать, если Украиной правит тот, кто просто отдает все, что от него требуют? А Трамп пригревает к этому руки, просто получая эту сделку по минералам. Это общий интерес Белого дома и Кремля.
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