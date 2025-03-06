В студии Postimees Томас Ермалавичус: усадит ли Трамп Украину и Россию за стол переговоров?

- Трамп заявил в Конгрессе, что получил от Владимира Зеленского письмо, в котором сообщалось о готовности Украины к мирным переговорам. Правда, представители МИДа Украины говорят, что Трамп просто процитировал запись Зеленского в соцсетях. Трамп же настаивает, что и Россия сообщила ему о готовности начать мирные переговоры, и что они скоро начнутся. Можно ли ожидать, что военная помощь Украине все же не остановится, что от Зеленского уже не требуют извинений? Может ли быть такое, что Зеленский согласился на начало переговоров на тех условиях, которые Украину до сих пор не устраивали?

- Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Белый дом доволен тем, что европейцы берут на себя ведущую роль в обеспечении европейской безопасности, и что Европа должна прилагать больше усилий в этом направлении. Кто-то говорит, что в этом и есть главная цель Трампа, перестать тратиться на защиту Европы и сэкономить деньги, но разве самоустранение Вашингтона от участия в коллективной безопасности Европы не уменьшает геополитический вес США? Неужели Америку может «сделать снова великой» уменьшение ее влияния на европейские дела?

- Можно ли предположить, что своего рода психологическая атака, предпринятая администрацией Трампа в пятницу на Зеленского в Белом доме, это не спонтанная гневная реакция на отказ украинского президента что-то подписать, а следование пожеланиям Кремля увидеть за столом переговоров от Украины кого-то другого, но не Зеленского? Будут ли «кадровый вопрос» в отношении Зеленского и разговоры о выборах нового президента темой, которую администрация Трампа будет все время подогревать в этот «предпереговорный» период?

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