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Испанский экс-министр, содержавший за госсчёт любовницу, стал лицом сайта эскорт-услуг (1)

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Хосе Луис Абалос.
Хосе Луис Абалос. Фото: CHEMA MOYA / EPA / SCANPIX

Бывший министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос, проходящий по делу о коррупции, оказался в центре нового скандала: его фото появилось на главной странице крупнейшего в стране портала эскорт-услуг.

Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, именно через этот сайт Абалос познакомился с молодой спутницей жизни, которой позже обеспечил фиктивное трудоустройство в двух госкомпаниях, а также поселил её в элитной квартире в центре Мадрида.

На опубликованном на портале изображении экс-министр с задумчивым выражением лица якобы рассматривает декольте полуобнажённой женщины.

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