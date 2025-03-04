Бывший министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос, проходящий по делу о коррупции, оказался в центре нового скандала: его фото появилось на главной странице крупнейшего в стране портала эскорт-услуг.
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Испанский экс-министр, содержавший за госсчёт любовницу, стал лицом сайта эскорт-услуг (1)
Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, именно через этот сайт Абалос познакомился с молодой спутницей жизни, которой позже обеспечил фиктивное трудоустройство в двух госкомпаниях, а также поселил её в элитной квартире в центре Мадрида.