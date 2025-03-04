Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, именно через этот сайт Абалос познакомился с молодой спутницей жизни, которой позже обеспечил фиктивное трудоустройство в двух госкомпаниях, а также поселил её в элитной квартире в центре Мадрида.