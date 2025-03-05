Достойных баров мало не только в Нарве, но и во всем Ида-Вирумаа. К счастью, нарвский бар «The hole» или «Нора», расположенный на углу улицы Линда, через дорогу от Vaba lava - один из них. Rus.Postimees пообщался с владельцем самого стильного бара в городе, и узнал, как удержать бизнес на плаву, даже если начало бизнеса пришлось на самый разгар кризиса.
Очень особенный нарвский панк-рок бар, открывшийся в кризис: «У нас нет конкурентов!»
Владельцу бара «The Hole» Артему 43 года (хотя сам он в этом не до конца уверен). Он родился и вырос в Нарве, а последние 25 лет строил карьеру в сфере общепита - успел поработать и поваром, и барменом. Но в конце концов ему надоело работать на других, и он решил открыть свое заведение.
«В Нарве так сложилось, что большая часть рестораторов не имеет никакого понятия ни о кухне, ни о баре. Это очень плохо, когда люди берутся за дело, в котором не разбираются. Поэтому, когда в городе не осталось нормальных баров, кроме ирландского паба, я понял, что нужно брать дело в свои руки», - рассказывает Артем.
Изначально бар задумывался как место «для своих», а своих было много. «Первые месяцы мы действительно работали только на друзей и знакомых - всем было интересно. Благодаря этому сарафанное радио активно распространяло информацию, создавая вокруг заведения ажиотаж.
Сейчас у нас все больше постоянных клиентов, а также иностранцев. Здесь слышна разная речь - от финской до португальской. Еще нас очень любят работники завода магнитов», - говорит владелец.
Кстати, завсегдатаи прозвали бар «Норой», потому что слово hole можно перевести как «нора». Артем шутит, что каждый сам решает, где он сидит - в норе или в дыре. Сам он сравнивает заведение с норой хоббита у Толкина - уютное место, где всегда тепло и наливают пиво.
Бар открылся в декабре 2023 года и недавно отметил первую годовщину. Помещение было арендовано - выкупить его невозможно. На старт бизнеса Артем потратил 25 000 евро. Здесь раньше был другой бар, так что хотя бы пол, потолок и стены уже имелись.
Но все остальное пришлось делать с нуля. «Мы разобрали всю старую мебель, часть которой пустили в дело: несколько наших столов сделаны из бывшей барной стойки, а новую стойку мы обшили ламинатом от старого пола», - вспоминает Артем.
Несмотря на финансовый кризис в декабре 2023 года, особых трудностей на старте не было. Важно было продумать меню, коктейльную карту, выбор напитков. Бар начал работу с небольшой, но надежной командой: бармен Екатерина, повар Иолана и жена Артема Галина, которая является его правой рукой, помогает и советом, и делом. Год спустя коллектив остался прежним. Сам Артем тоже делает понемногу все - может побыть барменом, поваром, и курьером.
«Без профессиональной команды в этом бизнесе никуда. Хороший бармен - это коммуникабельный человек, который разбирается в психологии», - уверен он. Бар работает со вторника по воскресенье с двух часов дня, и сам Артем там бывает почти всегда. А поначалу, признается, он буквально жил в баре и домой приходил только поспать.
Конкурентов нет
Говоря о концепции, Артем подчеркивает, что важно было наполнить заведение памятными вещами для себя и своих друзей. «Здесь много отсылок к фильмам, играм, музыке», - отмечает он. Сам Артем - меломан и киноман, фанат научной фантастики и видеоигр.
Музыка в баре играет особую роль. В основном здесь звучит рок - старый, до середины 2000-х. «Тогда панк еще был панком, а рок - роком. Хотя можно услышать и что-то другое - романсы или драм-н-бэйс, но в основе все же рок», - говорит он.
В заведении есть и другие интересные мелочи. Например, меню, напечатанное на 3D-принтере в стиле фильмов и игр. Или доска для игры в «бирпул» - соревнование для любителей пива. Каждый месяц выбирают самого активного завсегдатая, который выпил больше всего. В прошлом месяце рекордсмен осилил 70 пинт.
Голодными гости тоже не остаются. В баре - полноценное меню с основными блюдами, закусками и даже комплексными обедами, которые заказывают как компании, так и частные лица.
При составлении меню и коктейльной карты Артем ориентировался на свои вкусы и предпочтения команды. «Было важно добавить что-то необычное, чего нет в других нарвских барах», - говорит он.
Сам Артем любит карамельный ликер. В Нарве же чаще всего пьют виски, женщины предпочитают сладкие коктейли, а все любят пиво. В «Норе» подают исключительно эстонское пиво, включая сорта местной пивоварни Narva Pruulikoda.
В наличии - медовуха и широкий выбор виски средней ценовой категории. Однако, по словам Артема, нарвские любители алкоголя довольно консервативны, и их не так просто убедить попробовать что-то новое.
«У нас нет конкурентов. Бар особенный, отличается атмосферой, музыкой, меню, авторскими коктейлями и качеством сервиса. Irish Pub через дорогу - это другая ниша, но посетители часто курсируют между нами», - рассказывает Артем.
Покупательская способность падает
Главная сложность - поставки алкоголя. «В Таллинне выбор больше: можно приехать на базу и взять нужное. Здесь же приходится заказывать на определенную сумму. Иногда мне нужна бутылка за 30 евро, но минимальная сумма заказа - 100», - говорит Артем.
Есть и проблемы с качеством некоторых продуктов. «Например, найти хорошие мидии в Нарве тяжело - половина из них окажется битой. Все приходится заказывать из столицы», - добавляет он.
Покупательская способность снизилась примерно на треть. Клиентов меньше не стало, но если раньше посетитель за вечер выпивал три пива, то теперь - два.
С момента открытия цены повышались трижды. Сейчас они примерно на треть выше, чем в декабре 2023-го. «Пока поднимать цены не планируем, но летом вступит в силу новый налог, и тогда придется пересмотреть стратегию. Мы сразу сделали ценник чуть выше среднего, чтобы люди привыкли. Сейчас понятно, что дальше повышать цены нет смысла», - считает Артем.
Прибыльный день в баре не всегда пятница - иногда кассу дня делает компания из четырех человек, а иногда спокойный вторник. Расширять «Дыру» пока не планируют - подходящих помещений в Нарве почти нет. Да и вместимость в 50 человек Артем считает идеальной для бара.
Тем, кто хочет открыть свое заведение, он советует иметь терпение и расчет. «Это долгосрочный проект. Бар - не место, где ты сразу заработаешь миллион. Это долгий и иногда нервный процесс», - говорит он. Также важно иметь идею. «Без идеи ничего не выйдет», - уверен владелец «Норы».