Очень особенный нарвский панк-рок бар, открывшийся в кризис: «У нас нет конкурентов!»

Владельцу бара «The Hole» Артему 43 года (хотя сам он в этом не до конца уверен). Он родился и вырос в Нарве, а последние 25 лет строил карьеру в сфере общепита - успел поработать и поваром, и барменом. Но в конце концов ему надоело работать на других, и он решил открыть свое заведение.

«В Нарве так сложилось, что большая часть рестораторов не имеет никакого понятия ни о кухне, ни о баре. Это очень плохо, когда люди берутся за дело, в котором не разбираются. Поэтому, когда в городе не осталось нормальных баров, кроме ирландского паба, я понял, что нужно брать дело в свои руки», - рассказывает Артем.

Артем, владелец бара. Фото: Диана Харламова

Изначально бар задумывался как место «для своих», а своих было много. «Первые месяцы мы действительно работали только на друзей и знакомых - всем было интересно. Благодаря этому сарафанное радио активно распространяло информацию, создавая вокруг заведения ажиотаж.

Сейчас у нас все больше постоянных клиентов, а также иностранцев. Здесь слышна разная речь - от финской до португальской. Еще нас очень любят работники завода магнитов», - говорит владелец.