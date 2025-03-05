Квартал Маакри - наш маленький сити, и несмотря на регулярные всплески недовольства ненавистников стекла и бетона, число небоскребов там продолжает увеличиваться. На углу улиц Маакри и Леннуки, рядом с круглым зданием банка Luminor и заброшенным деревянным домом, украшенным романтическими маскаронами в виде женских лиц, должно начаться строительство следующей высотки, а возведение кампуса во дворе Estonian Business School уже идет полным ходом. Дальше - больше. Вернее, выше.

То ли рядом со «Стокманном», то ли вместо него могут появиться еще две башни. Правда, до реального воплощения этого проекта еще далеко, но эскизы весьма впечатляют, а богатая фантазия уводит автора вообще в Болонью. Ну вы понимаете, очень похоже.