Канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что порядок выдачи парковочных карт для людей с ограниченными возможностями нельзя просто так передать от местных самоуправлений Департаменту социального страхования, как это предлагал сделать Таллиннский департамент транспорта. Поскольку этот вопрос регулируется Законом о дорожном движении, изменения может внести только Рийгикогу.
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Кто должен выдавать парковочные карты людям с ограниченными возможностями?
Таллиннская городская управа обратилась к канцлеру юстиции с вопросом, соответствует ли действующая система принципам надлежащего управления.
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