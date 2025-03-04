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Кто должен выдавать парковочные карты людям с ограниченными возможностями?

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Фото статьи
Фото: TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

Канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что порядок выдачи парковочных карт для людей с ограниченными возможностями нельзя просто так передать от местных самоуправлений Департаменту социального страхования, как это предлагал сделать Таллиннский департамент транспорта. Поскольку этот вопрос регулируется Законом о дорожном движении, изменения может внести только Рийгикогу.

Таллиннская городская управа обратилась к канцлеру юстиции с вопросом, соответствует ли действующая система принципам надлежащего управления.

Сейчас Департамент социального страхования определяет наличие у человека инвалидности, но сами парковочные карты выдаются местными самоуправлениями.

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