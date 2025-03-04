Кто должен выдавать парковочные карты людям с ограниченными возможностями?

Канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что порядок выдачи парковочных карт для людей с ограниченными возможностями нельзя просто так передать от местных самоуправлений Департаменту социального страхования, как это предлагал сделать Таллиннский департамент транспорта. Поскольку этот вопрос регулируется Законом о дорожном движении, изменения может внести только Рийгикогу.