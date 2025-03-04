Старейшина района: для горожан ничего не изменится, если число политических должностей в Таллинне сократится

Недавно разгорелась горячая дискуссия о настоящем и будущем городских районов Таллинна. Поводом для обсуждения стала идея вице-мэра Алексея Яшина («Ээсти 200») уменьшить число старейшин районов, пересмотреть их роль в предоставлении городских услуг, а также ряд реформ, уже начатых в Таллинне.

Старейшины районов Сандер Андла (Партия реформ) и Марья-Лийза Вейзер («Отечество») высказали мнение, что районные управы лучше знают потребности своих жителей, более глубоко понимают местные условия и проблемы людей по сравнению с центральным аппаратом горуправы.

«Я как старейшина района постоянно сталкиваюсь с ситуацией, когда мне приходится отвечать на обращения граждан: к сожалению, районная управа этим не занимается, это в ведении другого департамента или учреждения, и я лишь передаю ваше обращение им», - отмечает Таммур.

Два года назад Postimees писал, что, по словам одного из городских чиновников, пожелавшего остаться анонимным, районные управы Таллинна следует упразднить, так как они дублируют работу городских департаментов и служат инструментом подготовки политиков к выборам. Однако тогдашний мэр Таллинна Михаил Кылварт, а также оппозиционные политики столицы не поддержали эту идею.

Бывший мэр Кылварт объяснил, что некоторые районы Таллинна по размеру превышают большинство городов Эстонии, а распределение обязанностей между районными управами и департаментами уже четко определено.

Схожего мнения придерживался и один из беспартийных чиновников Таллинна. «Город слишком велик, чтобы его управлением занимались только департаменты», - заявил он. По его словам, районные управы выполняют важную демократическую функцию, так как через них жители могут оказывать политическое влияние на развитие своего района.