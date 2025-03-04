Сильный ветер внесет изменения в паромное сообщение

По прогнозу метеослужбы, в Пярнумаа в среду утром юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду, на побережье - до 16 метров в секунду. В северной части Ливонского залива порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Из-за сильного ветра пассажирский паром Kihnu Virve не будет перевозить транспортные средства весом более десяти тонн при отправлении из Кихну в 7:00 и из Муналайда в 8:30 в среду, 5 марта. За более подробной информацией нужно обращаться на сайте Kihnu Veeteede AS.

А вот на северо-востоке Эстонии выпадет густой снег, также ожидаются мокрый снег и порывы ветра, что ухудшит видимость на дорогах.