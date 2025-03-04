POSTIMEES В ОСЛО Норвегия ищет возможности для финансовой поддержки Украины

После встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Норвегии последовала волна поддержки Украины. По словам исследователя Норвежского института международных отношений Карстена Фрийса, шокирующая беседа по ту сторону Атлантики сначала вызвала громкие заявления в поддержку Украины и критику в адрес Трампа, но у этой медали есть и другая сторона.

«Реальность такова, что мы, как Европа, зависим от США. Если мы хотим перемирия или скорейшего окончания войны, независимо от того, насколько это реалистично, это не произойдет без участия Трампа. Во-вторых, нам нужны их оружие и продолжение санкции, чтобы продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину», - отметил Фрийс.