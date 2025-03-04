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POSTIMEES В ОСЛО Норвегия ищет возможности для финансовой поддержки Украины

Перевод: Сергей Светлов
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Проукраинская демонстрация перед зданием парламента в Осло в понедельник вечером, 3 марта.
Проукраинская демонстрация перед зданием парламента в Осло в понедельник вечером, 3 марта. Фото: Margus Paaliste

Как и во многих других европейских странах, в Норвегии обсуждается вопрос о том, как укреплять безопасность в условиях, когда президент США Дональд Трамп кардинально изменил свою риторику. Преимущество самой богатой страны Северной Европы - это ее толстый кошелек.

После встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Норвегии последовала волна поддержки Украины. По словам исследователя Норвежского института международных отношений Карстена Фрийса, шокирующая беседа по ту сторону Атлантики сначала вызвала громкие заявления в поддержку Украины и критику в адрес Трампа, но у этой медали есть и другая сторона.

«Реальность такова, что мы, как Европа, зависим от США. Если мы хотим перемирия или скорейшего окончания войны, независимо от того, насколько это реалистично, это не произойдет без участия Трампа. Во-вторых, нам нужны их оружие и продолжение санкции, чтобы продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину», - отметил Фрийс.

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