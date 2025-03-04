Как и во многих других европейских странах, в Норвегии обсуждается вопрос о том, как укреплять безопасность в условиях, когда президент США Дональд Трамп кардинально изменил свою риторику. Преимущество самой богатой страны Северной Европы - это ее толстый кошелек.
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POSTIMEES В ОСЛО ⟩ Норвегия ищет возможности для финансовой поддержки Украины
После встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в Норвегии последовала волна поддержки Украины. По словам исследователя Норвежского института международных отношений Карстена Фрийса, шокирующая беседа по ту сторону Атлантики сначала вызвала громкие заявления в поддержку Украины и критику в адрес Трампа, но у этой медали есть и другая сторона.