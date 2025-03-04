Долговое требование скандальной фирмы-банкрота выставлено на торги

Вяйно Пентус в суде в 2015 году.

Долговое требование обанкротившейся несколько лет назад фирмы OÜ Autorollo выставлено на торги. В прошлом деятельность компании стала причиной гражданского судебного разбирательства, в котором фигурировала политик Кейт Пентус-Розиманнус. Суд оправдал ее.