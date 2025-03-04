Долговое требование обанкротившейся несколько лет назад фирмы OÜ Autorollo выставлено на торги. В прошлом деятельность компании стала причиной гражданского судебного разбирательства, в котором фигурировала политик Кейт Пентус-Розиманнус. Суд оправдал ее.
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Долговое требование скандальной фирмы-банкрота выставлено на торги
Согласно документу, опубликованному на аукционном портале, банкротные управляющие OÜ Autorollo Катрин Прюкк и Мартин Крупп намерены продать долговое требование компании к Вяйно Пентусу, отцу известного политика Кейт Пентус-Розиманнус.