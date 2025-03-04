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Угроза для эстонских потребителей? Польша задержала груз российских огурцов: уровень пестицидов зашкаливает

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Огурцы (иллюстративное фото).
Огурцы (иллюстративное фото). Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

В феврале польские таможенники задержали на границе партию российских огурцов, предназначенных для рынка ЕС. В овощах обнаружили значительное превышение уровня пестицидов, что вызвало обеспокоенность в других странах региона, включая Латвию. Там опасаются, что опасная для здоровья сельхозпродукция из страны-агрессора может попасть и на их рынок.

В партии огурцов, прибывших в ЕС через Беларусь, нашли повышенное содержание инсектицида пиметрозина, который используется для борьбы с тлей, сообщает портал HortoInfo.

Согласно результатам анализов, уровень пиметрозина в партии составил 0,13 мг на килограмм, что в 6,5 раза превышает допустимую норму ЕС (0,02 мг/кг).

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