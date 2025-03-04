Угроза для эстонских потребителей? Польша задержала груз российских огурцов: уровень пестицидов зашкаливает

В феврале польские таможенники задержали на границе партию российских огурцов, предназначенных для рынка ЕС. В овощах обнаружили значительное превышение уровня пестицидов, что вызвало обеспокоенность в других странах региона, включая Латвию. Там опасаются, что опасная для здоровья сельхозпродукция из страны-агрессора может попасть и на их рынок.