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Скрытая съемка на нарвской границе: документальный фильм ETV вызвал бурные споры

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Нарвская граница. Иллюстративное фото.
Нарвская граница. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Вчера в эфире Kuku Raadio ведущие Рейн Ланг и Вяйно Коорберг обсудили, среди прочего, и документальный фильм Кена Саана Salaja piiril («Тайно на границе»), показанный в эфире Эстонского телевидения.

В документальном фильме Саана в рамках эксперимента с использованием скрытых камер наблюдали за нарвским пограничным пунктом и находящимися там людьми. По мнению ведущих передачи, фильм подверг опасности людей, отвечавших на вопросы, и, по словам Ланга, он вообще не должен был выйти в эфир.

«Это Общественное телевидение, где работают достаточно компетентные люди, обязанные следить за тем, чтобы в эфир не попадали материалы, противоречащие закону, человечности и кодексу журналистской этики», - сказал Ланг.

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