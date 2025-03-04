Скрытая съемка на нарвской границе: документальный фильм ETV вызвал бурные споры

В документальном фильме Саана в рамках эксперимента с использованием скрытых камер наблюдали за нарвским пограничным пунктом и находящимися там людьми. По мнению ведущих передачи, фильм подверг опасности людей, отвечавших на вопросы, и, по словам Ланга, он вообще не должен был выйти в эфир.