Вчера в эфире Kuku Raadio ведущие Рейн Ланг и Вяйно Коорберг обсудили, среди прочего, и документальный фильм Кена Саана Salaja piiril («Тайно на границе»), показанный в эфире Эстонского телевидения.
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Скрытая съемка на нарвской границе: документальный фильм ETV вызвал бурные споры
В документальном фильме Саана в рамках эксперимента с использованием скрытых камер наблюдали за нарвским пограничным пунктом и находящимися там людьми. По мнению ведущих передачи, фильм подверг опасности людей, отвечавших на вопросы, и, по словам Ланга, он вообще не должен был выйти в эфир.