Трамп начал торговую войну со всем миром с атаки на соседей и Китай. Кто следующий?

Общее тарифное бремя на импортируемые в США товары увеличится почти в три раза примерно до 10%.

«Это самый высокий показатель с 1943 года», — подсчитали ученые.

Эскалация

То есть новые тарифы возвращают США эпоху времен Второй мировой войны, когда пошлины были главным инструментом экономической политики. С тех пор мир признал, что свободная торговля служит всеобщему благу и процветанию, и стал использовать тарифы не повсеместно для наполнения казны, а точечно для устранения временных перекосов в торговле. Так было до прихода Трампа к власти в США.

В первый заезд в Белый дом Трамп торговой войной добился уступок от Китая, Канады и Мексики, и заключил с ними новые торговые соглашения. На второй срок Трамп избрался с обещанием масштабной эскалации торговой войны в первый же день по возвращении во власть. Однако вместо этого он ограничился угрозами и небольшим увеличением тарифов против Китая, а тарифы против Мексики и Канады сначала ввел, а потом отложил на месяц.

И вот месяц истек — тарифы вступили в силу.