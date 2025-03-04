Президент Украины Владимир Зеленский в публикации в соцсетях заявил, что готов работать над достижением мира под руководством президента США Дональда Трампа. В качестве первых шагов на пути к прекращению войны он предложил обмен пленными и прекращение авиационных и морских атак.
Для подписчиков
Извинение Белому дому? Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для достижения мира
«Хочу еще раз подтвердить приверженность Украины миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить устойчивый мир. Никто не желает мира больше, чем украинцы», - написал Зеленский на платформе X.