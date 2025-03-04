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Извинение Белому дому? Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для достижения мира

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Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива) Фото: Michael Buholzer/POOL/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в публикации в соцсетях заявил, что готов работать над достижением мира под руководством президента США Дональда Трампа. В качестве первых шагов на пути к прекращению войны он предложил обмен пленными и прекращение авиационных и морских атак.

«Хочу еще раз подтвердить приверженность Украины миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить устойчивый мир. Никто не желает мира больше, чем украинцы», - написал Зеленский на платформе X.

«Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира», - добавил он.

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