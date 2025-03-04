Извинение Белому дому? Зеленский заявил о готовности работать с Трампом для достижения мира

«Хочу еще раз подтвердить приверженность Украины миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить устойчивый мир. Никто не желает мира больше, чем украинцы», - написал Зеленский на платформе X.