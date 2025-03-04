Зима уступает место весне: в ближайшие дни потеплеет до 11 градусов

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный и юго-западный, 5-10, порывами до 13, на островах и западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков, вечером прояснится. Ветер западный и юго-западный, 7-14, порывами до 17, на побережье до 21 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясно, после полуночи малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10, порывами до 14, на северном побережье до 17, после полуночи ослабнет до 3-9 м/с, утром на островах юго-западный. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных, затем южных направлений, 2-8, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 6-11, на подветренном побережье 3-5 градусов тепла.

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. После полуночи начиная с запада облачность уплотнится, на островах пойдут дожди, которые распространятся на запад материковой части страны. Ветер юго-западный, 4-10 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем преимущественно облачно, по многим регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, 4-10 м/с. Температура воздуха 3-9 м/с.